Hoje é o Dia D da Campanha de Multivacinação

Acontece neste sábado (16/9) o Dia D da Campanha de Multivacinação de mobilização nacional, com a abertura de todas as unidades de saúde e policlínica, das 8h às 17h, para a atualização da caderneta de vacinação.

O público-alvo desta campanha são crianças de 0 a 9 anos e adolescentes de 10 a 15 anos que estão em atraso com o esquema vacinal ou com idade oportuna para receber alguma vacina. Pais e responsáveis devem levar a carteirinha de vacinação e documentos pessoais para participar da ação realizada nas unidades de saúde e policlínica do município.

A caderneta de vacinação deve ser levada até a unidade de saúde para que o profissional de saúde verifique se há doses em atraso. São disponibilizadas todas as vacinas do calendário básico infantil, que protege contra várias doenças: pneumonia, meningite, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, varicela, difteria, tétano, coqueluche e rotavírus.

A campanha que teve início na última segunda-feira (11/9) segue até o dia 22/9, sexta que vem. Após o Dia D de intensificação da vacinação, as unidades de saúde permanecem abertas de segunda a sexta das 7h às 17h.