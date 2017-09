Mais um incêndio é registrado em Votuporanga

Fumaça vista ao longe, foto tirada de Votuporanga. –

FOTO: Internet

Com o calor e a falta de chuvas, os incêndios estão devastando grandes áreas de matas e lavouras no interior paulista. Ontem (15), mais um incêndio de grandes proporções entre Votuporanga e Valentim Gentil, exigiu esforço dos profissionais do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Ambiental. O fogo começou no final da manhã, em uma área próxima à vicinal Nelson Bolotário, e rapidamente se espalhou.

Queimando cana, pastagens e áreas de preservação a fumaça ganhou o céu, sendo vista a quilômetros de distância causando desconforto e uma piora na qualidade do ar na região. O combate deste incêndio foi realizado pelo Corpo de Bombeiros com apoio de caminhões pipa de uma usina de açúcar e álcool do município. Nesta temporada de seca, o Corpo de Bombeiros de Votuporanga recebe em média oito chamados diários devido a incêndios.

Fazer uma queimada sem controle pode causar sérios prejuízos à fauna e à flora, além de que a fumaça e a fuligem causam sujeira, e muitas doenças respiratórias, como asma e renite, atingindo, principalmente em crianças e idosos, e às margens das rodovias podem diminuir a visibilidade dos motoristas provocando acidentes.