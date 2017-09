GLOBO

A Força do Querer

Irene consegue des pistar Elvira, que decide contar sua história com a vilã a um delegado. Ruy segue Ivan. Bibi pede que Alessia vigie Rubinho com Carine. Garcia se desespera com a proximidade de Solange/Irene. Elvira pede a Yuri que crie um perfil social na internet para ela. Ruy descobre o endereço em que Ivan está. Ritinha pensa em ir até a venda de Nazaré. Dantas aconselha Eugênio a deixar que Ivan siga com o processo de troca de nome. No consultório, Joyce discute com Eva e se recusa a ouvir Ivan. Alan conta para Jeiza que marcou um encontro com Selma. Zeca confidencia a Nazaré que pensa em voltar para Parazinho, e Abel gosta da ideia. Eugênio entrega a Ivan sua certidão de nascimento. Jeiza se incomoda ao saber que Zeca pensa em se mudar. Aurora não permite que Dedé visite Rubinho e chama a polícia. Irene revela a Silvana que está grávida.

Novo Mundo

Dom Pedro não resiste a Domitila. Bonifácio, Chalaça e Lurdes impedem o encontro entre Leopoldina e Domitila. Peter cuida de Wolfgang e Diara desconfia de que não se trata de uma doença. Cecília e Libério encontram uma prova da falsificação de seu jornal. Diara acusa Greta de ser a causadora do mal-estar de Wolfgang e a expulsa de casa. Bonifácio conforta Leopoldina. Em transe, Piatã descobre como chegar à aldeia das índias icamiabas. Joaquim elabora um plano para levar Anna e Piatã à aldeia em segurança.