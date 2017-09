Palmeiras planeja viajar para fora do Brasil durante a Copa de 2018

Mattos negocia excursão para Verdão no exterior, Galiotte aprova.

FOTO: Cesar Greco/Ag Palmeiras

O clube analisa opções para manter o elenco jogando entre 14 de junho e 15 de julho, durante a Copa do Mundo da Rússia, nesse período o Campeonato Brasileiro será interrompido por algumas semanas. Por causa disso, o Paulistão deve começar na terceira semana de janeiro, antes do que aconteceu nas últimas temporadas.

Nesse caso, uma excursão pelo exterior já é um assunto que vem sendo discutido internamente no Palmeiras, que analisa opções para disputar amistosos fora do Brasil. O diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos esteve recentemente nos Emirados Árabes Unidos, onde avaliou o mercado já projetando uma visita da delegação alviverde na próxima temporada. O projeto é aproximar a marca palmeirense da sede da Copa do Mundo de 2022, o Catar, país vizinho aos Emirados Árabes.

No início de 2016, quando o Verdão disputou amistosos no Uruguai, foi a ultima e excursão internacional do clube. O presidente Maurício Galiotte, analisou o plano internacional do clube: “– A agenda do próximo ano está um pouco complicada por causa da Copa do Mundo. Por isso, o Campeonato Paulista deve começar antes, dia 16 ou 17 de janeiro. Talvez a gente não consiga fazer pré-temporada fora, mas temos toda estrutura para fazer aqui. A intertemporada, sim. O Mattos inclusive esteve fora na semana passada para ver a possibilidade de ficarmos 10 ou 12 dias em excursão, com amistosos, para não ficarmos sem jogos durante a Copa”.

O Palmeiras não descarta realizar a pré-temporada fora do Brasil, mas a possibilidade é remota para 2018 por causa do calendário, mas a tendência é que o clube aproveite mais uma vez a estrutura do novo centro de excelência. Excursões nesse período da temporada não estão descartadas a partir de 2019.