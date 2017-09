Polícia Federal deflagra Operação Talpa na região

A chegada de um dos presos na sede da Polícia Federal de Rio Preto.

FOTO: Gridânia Brait/TV TEM

A Polícia Federal deflagrou ontem (15), a Operação Talpa, de combate ao tráfico interestadual de drogas. Mais de 100 policiais federais cumpriram 26 mandados de prisão e 26 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. O inquérito teve início em agosto de 2015, após a realização de diligências para apurar informações sobre a ocultação de drogas em propriedades rurais na cidade de Catanduva.

A investigação apontou que o grupo agia em Catanduva, Ribeirão Preto, Avanhandava, Goiânia/GO, Campo Grande/MS, Ponta Porã/MS, Coronel Sapucaia/MS, Amambaí/MS e Naviraí/MS. Os entorpecentes eram transportados em carros de passeio e caminhões do Estado do Mato Grosso do Sul para a cidade de Catanduva, onde eram armazenados e depois redistribuídos a outros investigados. Estima-se que a organização criminosa agia há mais de cinco anos.

Nos dois anos de investigação foram realizados trinta flagrantes, com a prisão de 68 pessoas, sendo apreendidas mais de 10 toneladas de drogas. Os presos nesta operação serão encaminhados a estabelecimentos prisionais estaduais, onde ficarão à disposição da Justiça, respondendo pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e crime de associação criminosa.