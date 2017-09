Procurado por latrocínio é preso por falsificação de dinheiro

Notas falsas encontradas dentro da sacola, em poder do casal.

FOTO: Divulgação / Polícia Militar

Na tarde de sexta-feira (15) o Comando de Força Policial (CFP) -equipe especializada da Polícia Militar-, realizava um patrulhamento em Fernandópolis, quando se deparou com um casal caminhando em via pública, ao perceberem a aproximação da viatura demonstraram nervosismo e tentaram fugir a pé, na fuga de dispensaram uma sacola plástica que carregavam.

Devidamente abordados, o rapaz identificado como M.C.L. M, de 19 anos, e sua namorada B.V.G.B, de 16 anos, na sacola os policiais encontraram 443 notas de R$20,00 em papel moeda, todas falsas, totalizando R$ 8.860,00.

Em seguida, ao serem questionados os suspeitos indicaram onde as notas falsas eram fabricadas. Ao entrar na residência os policiais localizaram uma máquina impressora usada para fabricar o dinheiro, além de centenas de outras notas impressas e apetrechos para a impressão da moeda. Também foram encontradas várias notas falsas já impressas e prontas para serem entregues no comércio da região.

“Gráfica” clandestina.

FOTO: Divulgação / Polícia Militar

De acordo com informações da polícia, o casal fazia uso de nomes falsos e M.C.L. M. era procurado pela justiça de Mato Grosso do Sul, pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte), cometido em 2014 na cidade de Aparecida do Taboado- MS, e também possui várias passagens por tráfico de drogas.

Enfim, foram conduzidos até a Superintendência da Polícia Federal de Jales, para prestarem depoimentos, M.C.L.M. foi autuado em flagrante pelo Crime de fabricação de Moeda Falsa, bem como terá que cumprir pena pelo Latrocínio. Em seguida, foi encaminhado para a cadeia de Guarani D’Oeste.