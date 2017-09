Saúde: Unidade Neonatal da Santa Casa necessita de um Baby Log

Dra. Lara Galvani Greghi entre o governador 2000/2001 do Rotary Club, Alcir Rubens Monteiro, o neurocirurgião Humberto Lucio Barbosa e o presidente do Rotary Club, Aires Fernando Cruz Francelino

“Aproximadamente 50% das crianças prematuras vão a óbito pela falta do equipamento”; a reinvindicação foi feita pela médica responsável pela UTI Neonatal da Santa Casa, Dra. Lara Galvani Greghi, na reunião do Rotary Club Votuporanga ocorrida na ultima terça-feira.

Este é o sonho da Dra. Laura para salvaras crianças recém-nascidas de Votuporangae da região, o Baby Log

Danilo Liévana de Camargo

“Crianças que nascem prematuras precisam de ajuda para respirar e necessitam ficar durante semanas na UTI Neonatal sobrevivendo com a ajuda de um Baby Log –equipamento de ventilação mecânica, aparelho que a Santa Casa de Votuporanga não possui”. É o que afirmou a Dra. Lara Galvani Greghi, na ultima reunião do Rotary Club de Votuporanga, local que foi convidada exatamente para expor as necessidades da UTI Neo Natal da Santa Casa.

Ela contou que o Baby Log ajuda o bebê a sobreviver sem ficar com nenhuma sequela em seu pulmão. “Quando a criança fica sem esse tipo de assistência ela sofre para respirar, o pulmão não se desenvolve naturalmente e muitas outras complicações podem ocorrer em virtude deste fato”, afirmou e concluiu, “Com essa ajuda de extrema importância, a criança tem alta mais cedo e com isso sobra vaga na UTI para socorrer outras crianças”.

Neste aspecto, ela frisou que poderia ser construídos mais leitos na UTI, mas sua experiência reforça que seria inviável, já que cada leito hoje não sai por menos de R$200 mil, isto sem somar os custos com profissionais médicos que gerariam mais despesas mensais. “Hoje mais da metade do que o SUS paga para a Santa Casa é direcionado para recursos humanos”, explicou.

Ela contou que não pode deixar sob a responsabilidade mais do que dois bebês em estado grave com cada enfermeiro e que este profissional ganha quase 50% a mais do que um técnico. “Imagine na atual situação econômica pela qual passamos, com atrasos de salários, acho inviável aumentar os leitos na UTI Neonatal”, disse a médica.

Lara Gregui foi convidada para ir ao Rotary para proferir uma palestra sobre as dificuldades que ela encontra no dia-a-dia do Hospital, e com isso tentar colocar em comum as necessidades da UTI e ainda, para de alguma maneira, o Rotary -entidade internacional de ajuda comunitária-, possa realizar uma ação social para solucionar o maior desafio que os médicos daquele setor enfrentam diariamente.

O Baby Log segundo a médica não ajudaria apenas os bebês pequenos, mas atenderia também os grandes, que por algum motivo passam mal no útero, por diabetes materna ou por um infarto placentário; nesse caso, os bebês acabam evacuando dentro do líquido que está dentro da barriga da mãe e na sua primeira respiração, o líquido entra em seu pulmão e ele se afoga no liquido cheio de mecônio, o que pode causar uma crise respiratória por obstrução e inflamação de suas vias aéreas. Esse risco é evitado desobstruindo-se por aspiração as vias aéreas do recém-nascido imediatamente após o nascimento. “E a única forma de salvar essa criança é esse equipamento que realiza a ventilação mecânica”, explicou.

“Hoje, se for possível transferir bebês com esse tipo de problema, nós o fazemos, se não, cuidamos da maneira que é viável, entretanto 50% deles vão a óbito”, lamentou a médica.

Um Baby Log atualmente é orçado em R$190 mil, mas a médica acredita que seria impossível conquistar esse importante aliado e para isso apresentou soluções mais baratas na tentativa de ajudar as crianças.

O contato da médica com o Rotary tem sido o neurocirurgião Humberto Lúcio Barbosa, associado e secretário do clube. “Eu não acredito que alguém vá nos dar o equipamento que custa R$190 mil, mas o Dr. Humberto, quem o conhece sabe que ele não aceita outra solução que não seja o Baby Log, mas eu apresento outras soluções mais baratas, mas reforço, o Baby Log seria top de linha para nossos bebês”.

“Hoje funciona assim, a criança que se encontra num estado muito grave vai para um respirador (que há a cada dois anos exige uma troca de software), depois passa para uma ventilação que se chama cpap. Com esse recurso a criança inicia um processo de movimentação no pulmão, mas o procedimento leva de 5 a 9 dias. Existe hoje um aparelho que custa por volta R$30/35 mil que chama catéter nasal de alto fluxo – que tiraria o bebê do cpap-, tudo isso dentro da UTI. Esse catéter tiraria o bebê da UTI de ‘bengalinha’ e ele poderia ir para a enfermaria. É um aparelho relativamente barato, além do fato dele servir para bebês pequenos ou maiores com até 20 quilos. Atualmente nós temos as UTIs Neonatal e adulta, o que falta nesse meio não temos como tratar porque não possuímos uma UTI pediátrica. Neste caso, temos que sair correndo para arrumar uma vaga em Rio Preto ou onde tiver”, explicou.

Lara deu outra solução que poderia melhorar muito. “A UTI Neonatal da Santa Casa não tem um aparelho de eletroencefalograma. Quando monitoramos uma criança sedada na UTI, para descobrir se ela está convulsionando, temos de utilizar parâmetros indiretos, mas se descobrirmos a tempo, com a ajuda de um eletro, essa criança já tem alta mais rápida, porque nós conseguimos um diagnóstico certo”, explicou.

“Todo mundo conhece ou tem em suas famílias, bebês que estavam perfeitos e maravilhosos na barriga da mãe e na hora de nascerem faltou oxigênio no cérebro e sobraram várias sequelas. Elas acontecem não porque faltou oxigênio na hora do parto, a lesão aparece depois que o sangue volta a fluir na cabecinha do bebê, que a gente chama de lesão de reperfusão, para isso existe um tratamento chamado hipotermia terapêutica, que se faz com um colchão térmico, que esfria o paciente e um eletro, só!”, afirmou.

“Eu gostaria muito que vocês pensassem com carinho no respirador (Baby Log) porque eu ainda não desisti dele. Ele nos prestaria um serviço, vamos dizer: top de linha. Inicialmente o Dr. Humberto e o Edvam do Rotary me convidaram para realizar uma palestra no Clube a fim de sugerir alguma tentativa de conquistar alguma melhoria para a UTI Neonatal, mas eles querem que o Rotary Club lute e busque o melhor para nossas crianças. Para mim é um sonho esse equipamento, mas mesmo assim trouxe aqui hoje outras possibilidades, o que vocês conseguirem para salvar nossas crianças já será uma grande benção”, agradeceu.

A UTI Neonatal da Santa Casa atualmente possui 10 leitos, sendo 7 disponibilizados para o SUS e 3 para os convênios. São atendidas 25 crianças por mês e numa área de abrangência que engloba 142 municípios.

O aparelho Baby Log que a Santa Casa necessita atenderia as crianças por muito tempo, disse a médica, já que a empresa responsável por ele permanece on line e realiza check lists quando forem necessárias atualizações. “Na região, apenas o Hospital de Base de Rio Preto possui o equipamento, no total, nove deles. Em Ribeirão Preto existem oito desses, fora disso, apenas em São Paulo”, informou.

A médica explicou que todos os aparelhos não substituem o Baby Log, mas ele seria exclusivo aos bebês prematuros e também aqueles maiores que se afogaram com o líquido meconial.

O governador do Rotary 2000/2001, o médico Alcir Rubens Monteiro, questionou a médica: “O que você prefere? Esse coquetel de pedidos que substitui o Baby? Ou o próprio Baby? O que vai gerar mais vida e mais segurança nos seus tratamentos? A médica foi enfática: “O Baby Log!”.

O Rotary, por meio de seus membros, discutiu a possibilidade de realizar uma comissão para abordar os 142 munícipios da região, atendidos pela UTI Neonatal e tentar uma ajuda de cada um.

Já o presidente do Rotary Club de Votuporanga, Aires Fernando Cruz Francelino, disse para a médica que se o seu clube tivesse a possibilidade de bancar o aparelho, ele já seria uma realidade e afirmou que seria um recurso muito bem aplicado. “O mais importante para o Rotary é o engajamento e a capacidade de mobilização entre nossos associados. Vamos trabalhar e utilizar todas as possibilidades que o Rotary nos fornece. A nossa ideia não é apenas conseguir um Baby Log e parar por aí, queremos mais e o melhor para as crianças de toda essa região”, encerrou.