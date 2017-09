 Tempo para todas as coisas

Olga Balbo Ferreira Fontes

Considerando os tempos difíceis em que vivemos, poder levar uma vida calma, serena, descansada, sem estresses e sem ansiedade, é um sonho de muitos de nós. Mas dar aquele primeiro passo, reconheço que é algo bastante complicado para muita gente. A desculpa está sempre na ponta da língua – não tenho tempo! Na verdade o que queremos dizer é que certas coisas não são prioritária para nós, pois tempo, temos, mas não queremos nos ocupar daquilo. Analisando a questão, chegamos a conclusão que o problema não é falta de tempo, mas sim o fato de termos demasiadas coisas para fazer, muitas das quais, na verdade, não nos interessam.

Existe um conceito chamado Minimalismo, que pode nos ajudar a identificar aquilo que é essencial, eliminando os excessos de responsabilidade pessoal e compromissos. Em resumo, ele nos ensina a filtrar aquilo que realmente é importante para nós e que pode nos trazer equilíbrio, felicidade, realização pessoal e, principalmente, liberdade.

Mas, a pergunta é como aplicar esse conceito/ estilo de vida no nosso dia a dia? E, por incrível que pareça, a resposta não é assim tão complicada! Veja:

– Comece por escrever numa folha todas as áreas da sua vida, todas as responsabilidades, compromissos e papéis que tem desempenhado.

– Analise friamente essa lista. Existe alguma coisa que gostaria de eliminar? Alguma coisa com a qual não queira mais perder tempo? Nesse momento, não se prenda a opinião das pessoas e nem ao fato de outros estarem à espera de certas coisas de você, pense exclusivamente em você.

– Circule dessa lista, apenas as responsabilidades e compromissos as quais considera mais importantes para você. Lembre-se, não existe um número certo ou adequado, podem ser mais ou menos 4 ou 5.

– A partir deste momento, procure ocupar a maioria do teu tempo nestas atividades e responsabilidades que são importantes e tente eliminar ou reduzir ao máximo as outras.

Com o tempo irá notar que muitas coisas serão gradualmente eliminadas de sua vida, até mesmo aquele imenso tempo que dedica as redes sociais e que poderia ser melhor aproveitado em outras coisas. Será um processo natural e que se estenderá a outras áreas de sua vida, pois você ficará cada vez mais consciente do que é essencial e do que é acessório. No fim descobrirá que há tempo para tudo, mas não tudo ao mesmo tempo.