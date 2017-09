Tite convoca Seleção Brasileira de Futebol

Tite e Edu Gaspar durante coletiva de convocação.

Com seis novidades em relação aos últimos jogos, Tite solta à antepenúltima convocação antes de anunciar os 23 da Copa do Mundo. Para as partidas contra Bolívia e Chile, nos dias 5 e 10 de outubro, pelas eliminatórias, a seleção brasileira terá quatro jogadores chamados pela primeira vez pelo atual técnico: o lateral-direito Danilo, os volantes Arthur, a volta dos meias Diego, e Diego Tardelli, além do estreante Fred.

Sem maiores explicações, Tite convocou 24 atletas dessa vez, um a mais do que o habitual. Ao ser questionado sobre a convocação de Diego Tardelli, o treinador deixou claro que o atacante conhece bem o ambiente da Seleção. Mas o que acaba sendo importante mesmo é o grande momento que ele vive com a camisa do Shandong Luneng na China. “- Diego Tardelli tem uma história na Seleção muito boa. É um legado do Dunga em suas convocações, jogando bem. Enfrentei ele no Atlético-MG, era um terror para jogar contra. Números extremamente expressivos. Nos últimos quatro meses, foram 11 gols em 13 jogos. Joga de externo ou por dentro”. Finalizou o técnico brasileiro.

Na coletiva de imprensa, o coordenador de seleções Edu Gaspar, afirmou que o jogador que levar cartão vermelho no jogo contra o Chile automaticamente estará suspenso da primeira partida da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Assim, a já classificada seleção brasileira, segunda colocada no ranking da Fifa divulgado pela entidade na última quinta-feira (14), será cabeça de chave no Mundial. Os sete primeiros colocados, mais a Rússia (país-sede), terão o privilégios na cerimônia marcada para o dia 1º de dezembro, em Moscou.