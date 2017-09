Acidente na avenida da Saudade deixa mulher ferida

Acidente na Av. Da Saudade, próximo a rua Javari.

FOTO: Paulo Bento/Diário de Votuporanga

Mais um acidente de trânsito movimentou as polícias e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Votuporanga na manhã de ontem (18). O acidente ocorreu na avenida Da Saudade esquina com a rua Javari. De acordo com a polícia, o condutor de uma motoneta Honda, seguia sentido bairro-centro levando consigo a passageira G.A.S. de 42 anos, quando se chocou com um veículo Golf que fazia o retorno para acessar a via.

Com a violência do impacto a mulher caiu ao solo, batendo a cabeça contra o terreno. O SAMU foi acionado e socorreu a vítima até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O condutor da motoneta sofreu leves escoriações, o motorista do carro nada sofreu. A Polícia Cientifica esteve no local e apura responsabilidades.

A Assessoria de Imprensa da Santa Casa de Votuporanga divulgou que G.A.S., passa por atendimento médico e seu estado de saúde é considerado estável.