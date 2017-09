Acidente no Colinas deixa mulher ferida

Na manhã de ontem (18), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no bairro Colinas, em Votuporanga. De acordo com informações, o acidente aconteceu no cruzamento da avenida Pedro Madrid com a rua Joaquim Ignácio Nogueira, e envolveu uma motocicleta Honda BIZ e um veículo Fiat Strada.

A BIZ conduzia por M.M.S., de 23 anos, que com o impacto veio cair ao solo, se ferindo. Em seguida, a jovem foi socorrida pela Unidade de Suporte Avançado (USA), com fratura na perna e ferimentos na face. A Polícia Científica de Votuporanga esteve no local e investiga as causas do acidente.

A Assessoria de Imprensa da Santa Casa de Votuporanga informou que M.M.S., passa por atendimento médico e seu estado de saúde é considerado estável.