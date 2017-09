Campanha de Multivacinação segue até sexta (22/9)

Secretaria da Saúde abriu as unidades de saúde no último sábado, no Dia D, para intensificação da campanha; esta é a última semana para que crianças e adolescentes sejam vacinados

Em Votuporanga, a Secretaria Municipal da Saúde vacinou 318 crianças e adolescentes durante a Campanha de Nacional de Multivacinação, incluindo o Dia D realizado último sábado (16/9) com a abertura das unidades de saúde do município e policlínica.

Quinhentas crianças e 314 adolescentes foram atendidos para atualização da caderneta de vacinas. A campanha iniciada no último dia 11 segue até a próxima sexta (22/9), das 7h às 17h, nas unidades de saúde de Votuporanga.

O público-alvo desta campanha são crianças de 0 a 9 anos e adolescentes de 10 a 15 anos que estão em atraso com o esquema vacinal ou com idade oportuna para receber alguma vacina. Pais e responsáveis devem levar a carteirinha de vacinação e documentos pessoais da criança ou do adolescente. A caderneta de vacinação deve ser levada até a unidade de saúde para que o profissional avalie cada caso e verifique se há doses em atraso.

As unidades de saúde dispõem de todas as vacinas do calendário. Os menores de cinco anos poderão tomar BCG, Hepatite B, Pentavalente, Rotavírus, Pneumo 10, Meningo C, Tríplice Viral, Varicela, DTP infantil, Poliomielite e Hepatite A, entre outras. Já para o grupo de adolescentes, serão oferecidas as vacinas: Hepatite B, Tríplice Viral, Dupla Adulto e HPV, esta específica para as meninas.