Força Tática de Votuporanga prende Maradona

Na noite de sábado (16), uma equipe da polícia militar de Votuporanga tomou conhecimento de que havia um mandado de prisão preventiva expedido contra D. M. V. S. de 26 anos, conhecido como “Diego Maradona”, que há poucos meses havia deixado à cadeia, onde cumpria pena por tráfico de drogas, e via habeas corpus estava em liberdade.

Porém, o mandado que resultou na prisão do indivíduo foi expedido pela 5ª vara Federal de Foz do Iguaçu-PR, referente ao crime de tráfico internacional de munições, e diante do exposto, Maradona foi localizado em frente sua residência no bairro Jardim Colinas, zona norte de Votuporanga.

Devidamente abordado, o indivíduo foi encaminhado para a Central de Flagrantes para procedimentos judiciários, e seguida houve a transferência de Maradona para a cadeia de Guarani d’Oeste, onde ficará à disposição da Justiça.