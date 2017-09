Incêndios continuam devastando grandes áreas

Muita fumaça nos céus de Votuporanga.

FOTO: Jorge Honorio/Diário de Votuporanga

Com o tempo seco e a baixíssima umidade do ar os incêndios continuam consumindo grandes áreas de vegetação, e causando destruição. Na manhã de ontem (18), um grande incêndio supostamente com início em uma máquina agrícola, devorou uma área de canavial próximo a Valentim Gentil.

De acordo com informações, cerca de 40 alqueires de vegetação, cana e pastagens foram destruídas, o poder avassalador das chamas assustaram sitiantes vizinhos ao foco da queimada, que cortaram suas cercas na tentativa de salvar seus rebanhos. Homens do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Brigadistas com ajuda de caminhões pipa da prefeitura de Valentim Gentil e de usinas tentam combater as chamas.

Contudo, em Votuporanga basta olhar para os limites da cidade que já é possível ver focos de incêndios e muita fumaça, também foram registradas ocorrências desta natureza em Nhandeara, Valentim Gentil e Meridiano.