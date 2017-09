Museu Municipal participa da 11ª edição da Primavera dos Museus com duas exposições

A partir desta terça-feira (19/9), espaço receberá mostras de ferramentas antigas e de utensílios ligados à produção audiovisual

Entre esta terça-feira (19/9) e domingo (24/9), o Museu Municipal “Edward Coruripe Costa”, mantido pela Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga, participará da 11ª Primavera dos Museus. A iniciativa integra uma temporada cultural coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e realizada anualmente em instituições de todo o país.

Ao longo desse período, o Museu receberá as exposições “Ferramentas Antigas” e “Uma Volta no Tempo da Produção da Imagem e do Som” – esta última realizada em parceria com o Museu Rapassi, de Votuporanga.

A mostra “Ferramentas Antigas” traz peças pertencentes ao acervo do Museu Municipal, que conta com uma expressiva variedade de utensílios curiosos, como furadeira à manivela, tesoura para tosquia, arco de pua e picareta chibanca.

Já a exposição “Uma Volta no Tempo da Produção da Imagem e do Som” exibe ao público itens da coleção do Museu Rapassi que ajudam a recontar a história das técnicas e mídias ligadas aos campos da produção audiovisual, como a música, o cinema e a fotografia. Os visitantes poderão ver de perto peças como câmeras fotográficas, discos de vinil e cartazes de filmes clássicos, além de quadros que fazem referência a músicos consagrados no passado.

As mostras que integram a programação da 11ª Primavera de Museus têm entrada gratuita e podem ser conferidas pelo público até o dia 24 de setembro. O Museu Municipal “Edward Coruripe Costa” está sediado junto ao Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” e fica aberto à visitação de terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h, e aos sábados e domingos, das 15h às 19h.

Sobre a Primavera de Museus

Coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), a Primavera dos Museus é uma temporada cultural que tem por objetivos: promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros; aumentar o público visitante dessas instituições e intensificar suas relações com a sociedade.

A 1ª Primavera dos Museus ocorreu em 2007, com 300 museus inscritos e 874 eventos. Em 2016, sua 10ª edição contou com a participação de 753 museus e 2.080 atividades.

SERVIÇO

Exposição “Uma Volta no Tempo da Produção da Imagem e do Som”

Data: de 18 a 24 de setembro

Visitação: terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h, sábados e domingos, das 15h às 21h.

Local: Museu Municipal “Edward Coruripe Costa” – Centro de Cultura e Turismo (Av. Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3112 – Jardim Alvorada)

Realização: Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com Museu Rapassi

Exposição “Ferramentas Antigas”

Data: de 18 a 24 de setembro

Visitação: terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h, sábados e domingos, das 15h às 21h.

Local: Museu Municipal “Edward Coruripe Costa” – Centro de Cultura e Turismo (Av. Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3112 – Jardim Alvorada)

Realização: Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga