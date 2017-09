Reabertura do Horto Florestal reúne cerca de 3 mil pessoas

Evento que marcou a revitalização do local teve plantio de 310 novas mudas por meio do projeto da TV TEM, Tem Mais Verde

A manhã do último domingo (17/9) foi muito especial para as famílias votuporanguenses, que tiveram a oportunidade de voltar a curtir um dia ensolarado junto à exuberância da natureza no Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta”.

Durante o evento inaugural, realizado pela Prefeitura de Votuporanga e Saev Ambiental, também foram plantadas 310 novas mudas em uma área de ampliação do espaço, por intermédio da iniciativa da TV TEM, Tem Mais Verde. Durante toda a programação, a Polícia Militar estima que passaram pelo local cerca de 3 mil pessoas.

O prefeito João Dado, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, e o vice-prefeito Renato Gaspar Martins; juntamente com os superintendentes da Saev Ambiental, Waldecy Bortoloti e eng. Marcelo Marin Zeitune, recepcionaram as autoridades convidadas para a solenidade, entre elas, o deputado estadual Carlão Pignatari; o ex-prefeito Junior Marão, vereadores, representados na cerimônia por Meidão Kanso, e Sérgio Matta, filho do homenageado. Na sequência do ato inaugural, todas as autoridades participaram do plantio de mudas de espécies arbóreas nativas, em meio à ação do Tem Mais Verde.

Durante toda a manhã, o público pôde conferir várias atrações como fanfarras, teatro, música ao vivo e uma praça de alimentação que teve renda revertida para entidades assistenciais parceiras do evento. Atletas de modalidades esportivas oferecidas pela Secretaria de Esportes e Lazer também fizeram demonstrações do que os alunos aprendem nas escolinhas.

O prefeito João Dado, em seu discurso, lembrou dos bons tempos que plantava árvores e curtia dias de lazer com amigos e familiares no Horto, em 1959. “Queremos que o Horto Florestal volte a ser este local de lazer para a nossa gente. E este é só o primeiro passo para a transformação deste espaço, já que o Horto faz parte de um grande projeto, elaborado ainda na gestão de Junior Marão, que é o Parque Ecológico do Marinheiro, onde a história começa exatamente na manhã de hoje”, disse.

Waldecy Bortoloti, superintendente da Autarquia, reforçou a importância da colaboração dos votuporanguenses para que mantenham o Horto bem cuidado. “Pedimos para que as pessoas que vierem desfrutar de momentos de lazer cuidem deste local. Esse é um espaço voltado ao bem-estar da população. Sabemos da carência da nossa gente por opções de lazer, por isso, estamos entregando este local todo revitalizado, mas, precisamos que todos nos ajudem a cuidar e preservar”.

“A grande participação popular demonstra realmente que a reabertura do horto aos finais de semana era muito reivindicada pelos munícipes”, destacou o superintendente adjunto da Autarquia, o eng. Marcelo Marin Zeitune.

Ao final da cerimônia, as Fanfarras dos Clubes de Desbravadores Brisas Suaves e BE THEL, da Igreja Adventista, conduziram todo o público até o local do plantio das mudas arbóreas. O prefeito João Dado plantou a primeira espécie e em seguida, com a ajuda dos alunos da rede municipal de ensino, dos vereadores mirins, rotaryanos da cidade e das famílias presentes, foram plantas as demais árvores até completar todas as 310 mudas.

Ao longo da manhã, diversas apresentações aconteceram. Entre elas, música ao vivo da Corporação Musical Zequinha de Abreu; intervenções teatrais do Núcleo de Artes Cênicas; brinquedoteca Bibi Fonfon; exposição da Polícia Ambiental e distribuição de folhetos alusivos à Campanha de Conscientização do Trânsito, além da equipe da Saev Ambiental na orientação de ações relacionadas ao meio ambiente.

A Elektro participou da reabertura com um stand para doação de 1.000 mudas e todas as espécies foram distribuídas. Os alunos do curso de Farmácia da Unifev também participaram realizando aferições de pressão arterial e testes de glicemia.

Para o casal de ciclistas que levou a filha de um ano para aproveitar a manhã de domingo, João e Grazi, a reabertura do Horto veio em boa hora. “Na nossa cidade é necessário, devido ao calor que faz aqui. Tudo que venha a beneficiar com o verde, para nós é muito importante. A cidade estava precisando reabrir o horto. Foi bem bacana a iniciativa. Só veio para somar”, comentou.

Segundo a PM e os Agentes Municipais de Trânsito, apesar do grande volume de veículos na via de acesso ao Horto, não houve registro de qualquer ocorrência.

Horto nos finais de semana

Com a reabertura, agora o Horto passa a receber o público aos finais de semana, das 8h às 17h. Durante a semana, o espaço também é aberto e quem preferir pode agendar visitas em grupos acompanhados de técnicos da Saev Ambiental pelo número (17) 3405-9191.