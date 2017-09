São Paulo vence em Salvador

Lucas Pratto titular absoluto do São Paulo no Majestoso no Morumbi.

FOTO: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Jogando na Bahia contra o Vitória na tarde deste domingo (17), o Tricolor venceu por 2 a 1, o confronto direto contra um time que também está na zona de degola do Campeonato Brasileiro. Como existem poucos motivos para brindar, os pensamentos já estão voltados para o Majestoso.

As reações entre os atletas traduzem o momento são paulino: O argentino Lucas Pratto, comentou: “– Estamos numa situação muito difícil ainda, precisamos de uma sequência invicta. Não adianta nada ter vencido se não conseguirmos um bom resultado em casa no próximo jogo”.

Já o goleiro Sidão, ressaltou: “– Esse resultado tira um pouco do peso das costas, mas não podemos nos acomodar. Tem muito a fazer ainda. O resultado dá tranquilidade para trabalhar mais leve essa semana, mas sem comodismo, porque a tabela mostra que precisamos fazer muita coisa. O São Paulo tem de subir muito na tabela. Cada jogo é uma decisão. Agora é enfrentar o líder do campeonato, com a nossa torcida, e buscar mais três pontos que é o que interessa”.

Em uma acentuada mistura de cautela e muita motivação, o São Paulo se prepara para o próximo jogo, o clássico com o arquirrival e líder do Brasileirão, domingo (24), às 11h, no Morumbi. Mais de 42 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.