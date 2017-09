Vereadores apresentam reivindicações a deputados para Santa Casa

Para Fausto Pinato, os vereadores Wartão e Meidão pediram a liberação de R$ 1,5 mi para a construção do Centro de Lazer e Esportes “Evandro de Alcântara Meato”

Da Redação

Vereadores de Votuporanga foram a Brasília buscar recursos para o município. A caravana formada pelos vereadores Mehde Meidão Slaiman Kanso, Daniel David e Walter José dos Santos, este em gabinetes de diversos deputados.

Ao deputado federal Major Olímpio, os vereadores protocolaram um ofício da Santa Casa de Votuporanga para uma emenda parlamentar para custeio ou investimento para o hospital.

Ao deputado José Olímpio Silveira Moraes, os vereadores pediram uma emenda no valor de R$ 300 mil para a Santa Casa, que trabalha para melhorar a assistência aos pacientes atendidos, principalmente aos usuários do SUS e as doações são essenciais para a sobrevivência da entidade.

O deputado federal José Mentor recebeu das mãos dos vereadores de Votuporanga, um ofício solicitando recursos na ordem de R$300 mil, também para a Santa Casa, para ser investido em custeio, manutenção ou investimento do hospital. À deputada federal Keiko Ota, os vereadores Wartão e Meidão pediram uma emenda no valor de R$ 150 mil, para amenizar a extrema dificuldade financeira pelo qual o hospital passa, e para que continue prestando os importantes atendimentos a toda população regional.

E ainda mais R$300 mil para o hospital – referência no atendimento de saúde de alta complexidade e presta atendimento a 53 municípios das regiões de Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul.

Centro de Lazer e Esportes “Evandro de Alcântara Meato”

Ao deputado federal Fausto Pinato, os vereadores Wartão e Meidão pediram o máximo empenho do parlamentar para viabilizar a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 1,5 mi para a construção do Centro de Lazer e Esportes “Evandro de Alcântara Meato”, localizado no Jardim Filomena, em Votuporanga.

O deputado federal Dr. Sinval Malheiros recebeu das mãos dos três vereadores um pedido para apresentar emenda parlamentar no valor de R$200 mil para a reforma e pintura das unidades escolas de Votuporanga, atendendo reivindicação formulada por diversos moradores, pais de alunos. E ainda pedido para uma verba no valor de R$300 mil para a Santa Casa de Votuporanga e uma solicitação dos vereadores Wartão e Meidão, para liberar uma ambulância a ser destinada aos serviços da rede municipal de saúde, objetivando um atendimento cada vez melhor e eficiente aos moradores.