Aprovados: Projetos que passaram pela última sessão da Câmara

Ao todo, sete Projetos de Lei foram aprovados durante a 33ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, realizada na noite da última segunda-feira (18). A pauta reuniu os projetos que tratam de denominações de ruas, nova Lei para as clínicas e consultórios municipais, o ganho de um novo espaço para uma secretaria municipal e a conquista da cidade para ser sede da 49ª Copa São Paulo de Futebol Junior – 2018. Confira:

Rua Walter José Moreira

De autoria do vereador Silvio Carvalho, passa a denominar-se rua Walter José Moreira, a atual rua Projetada 03, localizada no Loteamento Jardim Residencial Moreira, em Votuporanga.

Walter José Moreira

Nascido no ano de 1939, Walter José Moreira era filho de Sebastião José Moreira e Jardelina Xavier Moreira. Era divorciado da Sra. Brigida Rodrigues e deixou os filhos: Rosemary de 30 anos, Walter de 27 anos, e Roberval de 26 anos.

Walter foi criado nesta cidade de Votuporanga por sua família que morou na Fazenda Posto da Onça, sendo seu patriarca um dos pioneiros de Votuporanga. Igualmente ao seu pai, ele constituiu família nesta cidade. Sua ex-esposa Brígida, também criada aqui, era filha de proprietários de lavouras de café que contribuíram sobremaneira para o desenvolvimento econômico da cidade. Após o casamento, Walter e Brígida tiveram três filhos, estes desfrutaram de excelente educação, sendo criados na rua Alagoas, perto da Casa Paroquial Nossa Senhora Aparecida.

Já casado e com sua família instruída, Walter veio a tornar-se um importante criador de gado desta cidade, além de possuidor de uma considerável propriedade de lavouras de café, sendo desta forma, peça chave para a evolução da economia Votuporanguense, que ainda se estabilizava nesta época.

Nos dias atuais, em contribuição com o significativo crescimento da cidade, seu filho Roberval está construindo através de recursos próprios um Loteamento denominado Jardim Residencial Moreira.

Em homenagem ao avô Sebastião José Moreira e ao pai Walter José Moreira, Roberval decidiu então nomear duas ruas com os respectivos nomes de seus entes queridos já falecidos.

Walter faleceu em 24 de fevereiro de 1991, com 52 anos de idade, deixando imensurável saudade aos seus familiares e amigos. Por sua trajetória de vida, contribuição e compromisso com Votuporanga, a Casa de Leis achou oportuno perpetuar o nome desse saudoso munícipe, com a homenagem póstuma da Casa Legislativa.

Rua Antonio Favoretto

De autoria do vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso, passa a denominar-se rua Antonio Favoretto, a atual rua Projetada 07, localizada no Loteamento Parque Residencial Figueira.

Antonio Favoretto

Nascido no dia 20 de julho de 1922 na cidade de Jaboticabal, posteriormente veio residir na região de Catanduva. Ainda naquela região, no ano de 1947, Antonio casou-se com a Sra. Lúcia Pereira Favoretto, com a qual teve nove filhos. Logo após seu casamento, vieram para esta cidade de Votuporanga, local em que criaram todos os nove filhos. Compraram um pequeno sítio onde Antonio trabalhou durante toda a

sua vida em lavouras de café, arroz, milho, algodão, entre outras.

Em prol do crescimento de Votuporanga, Antonio Favoretto foi pioneiro de nossa maravilhosa cidade. Ajudou na construção da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga e da Igreja Matriz, Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Na construção da Santa Casa de Misericórdia, muito colaborou juntamente com o Dr. Gerosa. Nos finais de semana estes iam às Comunidades Rurais pedir doações, a fim de angariar fundos para esta tão importante construção, que atende Votuporanga e toda a região nos dias atuais. Também muito colaborou com a Igreja Matriz, fazendo com que esta se tornasse um maravilhoso cartão postal da cidade. Antonio só não cedeu seus domingos em prol da construção, como também foi a inúmeros sítios e fazendas, arrecadando prendas para as quermesses.

Antonio Favoretto faleceu em 15 de maio de 2016, deixando imensurável saudade aos seus familiares e amigos. Por sua trajetória de vida, contribuição e compromisso com Votuporanga, o vereador achou oportuno perpetuar o nome desse saudoso munícipe, com a presente homenagem póstuma da Casa Legislativa.

Clínicas e consultórios médicos serão obrigados a disponibilizar de cadeiras de rodas aos pacientes que sejam portadores de deficiência e àqueles que tenham permanente ou temporária mobilidade reduzida.

De autoria do vereador Dr. Ali, a proposta legislativa obriga as clínicas e consultórios médicos a disponibilizarem aos seus pacientes no mínimo uma cadeira de rosas para ser utilizada por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida de forma permanente ou temporária.

A proposta representa também um avanço no que tange às políticas públicas de acessibilidade em locais onde haja concentração costumeira de pessoas.

Nesse sentido, o custo/benefício desse equipamento nesses locais justifica e deve merecer a atenção dos proprietários de clínicas e consultórios médicos, pois, assim se evitará diversos transtornos a esses pacientes.

Desta forma, caso aprovada a presente proposta, uma vez que a mesma é de grande valia para promover a devida acessibilidade em clínicas e consultórios médicos deste município.

Rua Sebastião Candeu Tomaz

De autoria do vereador Walter José dos Santos (Wartão), passa a denominar-se rua Sebastião Candeu Tomaz, a atual rua Projetada 01, localizada no Loteamento Jardim De Bortole.

Sebastião Candeu Tomaz

Nasceu no dia 28 de agosto de 1971 nesta cidade de Votuporanga, era filho de Anna Maria Candeu Tomaz e Dalvaro Queiroz Tomaz. Estudou na escola Faustino Pedroso, e por ser extremamente sorridente e carismático, construiu um vasto círculo de íntimos amigos dos quais levou ao longo da vida. Aos 25 anos Sebastião casou-se com Fabiana Augusto Tomaz e com esta teve dois filhos: Caio Leandro Tomaz e Mateus Augusto Tomaz.

De família católica, era assíduo praticante, atuando em vários segmentos e projetos da Paróquia Santa Luzia, entretanto, nos últimos anos de sua vida, Sebastião passou a fazer parte da Paróquia Senhor Bom Jesus. Sempre caridoso e prestativo, procurava ajudar nas quermesses e outros movimentos da Paróquia com sua presença física ou com doações. Sebastião tinha um espírito alegre e participativo e sempre esteve à frente de obras sociais como Vicentinos, trabalhando em prol dos menos favorecidos.

Nosso ávido cidadão era portador de uma coagulopatia chamada Hemofilia e esta lhe trazia várias limitações, entretanto, não o impedia de viver intensamente ao lado dos que amava. Sebastião Candeu Tomaz faleceu em 26 de agosto de 2016, dia que o Senhor escolheu para seu regresso à casa do Pai, nos deixando com a certeza de que tudo valeu a pena, pois levaremos seus infinitos ensinamentos para sempre em nossos corações.

Projeto de Lei Complementar n° 50/2017 – Altera a redação do Art. 80 da Lei Complementar n° 195, de 14 de dezembro de 2011.

De autoria do vereador Dr. Ali Hassan Wanssa, o Projeto garante acessibilidade de pessoas deficientes e com mobilidade reduzida em clínicas e consultórios médicos de Votuporanga, uma vez que diversos pacientes têm dificuldades para adentrar esses locais diante das barreiras arquitetônicas que enfrentam quando vão realizar suas respectivas consultas, exames, cirurgias ou outros tipos de procedimentos.

A proposta está em consonância com os preceitos elencados na Lei Federal n° 10.098/2000, ao qual, garante esse tipo de mobilidade.

Com isso, colaboraria com uma melhor mobilidade dessas pessoas, independente da ajuda de terceiros, poupando ainda os mesmos de constrangimentos quando não há ajuda por perto. A proposta será um avanço no cumprimento das políticas públicas que visam proporcionar melhor acessibilidade a essas pessoas que merecem nossa total e irrestrita atenção.

Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança ganhará novo espaço cedido pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado.

De autoria do Poder Executivo, consta no Projeto Aprovado que Votuporanga receberá uma área de terreno com 9.603,10 m² para a construção das sedes da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança – SETRAN, do Centro de Comando de Operações e da Guarda Municipal, Pátio de Autos Apreendidos, Estacionamento de Máquinas, de Viaturas para Servidores, e Depósito de Materiais.

Esta área contará com localização privilegiada e ideal para a implantação do Sistema Municipal de Segurança Pública.

Votuporanga será sede da 49ª Copa São Paulo de Futebol Júnior – 2018

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou, na 33ª Sessão Ordinária realizada na noite da última segunda-feira (18), o Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo para que Votuporanga seja sede da 49ª Copa São Paulo de Futebol Júnior – 2018. Firmando assim, um contrato com a Federação Paulista de Futebol.

A competição esportiva desperta a atenção e apoio da população, principalmente pelo fato de se constituir um verdadeiro celeiro de novos craques, além de trazer visibilidade para o município.

Consta, ainda, que duas equipes grandes estariam interessadas em sediar em Votuporanga, entre elas, a equipe do São Paulo e a equipe do Grêmio, de Porto Alegre.

(colaborou Paulo Munhoz)