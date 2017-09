Brasil conquista o pentacampeonato da Copa dos Campeões de vôlei

Jogadores e comissão técnica comemoram o pentacampeonato no Japão.

FOTO: Divulgação / FIVB

Na manhã do domingo (17), o Brasil derrotou os donos da casa, o Japão por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/15 e 25/22 em exatos 1h25 de jogo. Tudo isso foi suficiente para os meninos de Dal Zotto conquistar o pentacampeonato da Copa dos Campeões em Osaka. É a segunda conquista de Renan Dal Zotto desde que assumiu a seleção brasileira de vôlei no início deste ano.

O capitão Bruninho, comentou a conquista: “- Nossa equipe entrou em quadra muito focada sabendo da qualidade do Japão e mostrando respeito por eles. A nossa agressividade no saque fez a diferença desde o início. Conseguimos vencer os dois primeiros sets com uma certa tranquilidade, mas no terceiro set o Japão nos pressionou no saque, defendeu muito, teve êxito e dificultou nossas ações. Estamos muito felizes. Para nós, todas as competições são importantes. Trabalhamos muito nessa temporada e merecemos esse título. Agora vamos celebrar”. Finalizou.

A Copa dos Campeões é realizada desde 1993, sempre no ano seguinte aos Jogos Olímpicos, e o Brasil conquistou o título nas edições de 1997, 2005, 2009, 2013 e 2017, sendo o maior vencedor da história do torneio.

Esta temporada contou com três competições: Liga Mundial, Campeonato Sul-Americano e Copa dos Campeões. Dal Zotto dirigiu a equipe no percurso para a conquista de duas medalhas de ouro e uma de prata. Na conquista da Copa dos Campeões o técnico convocou: os levantadores Bruninho e Raphael, os opostos Wallace e Renan, os centrais Lucão, Maurício Souza, Otávio e Renan, os ponteiros Lucarelli, Maurício Borges, Douglas e Rodriguinho e os líberos Tiago Brendle e Thales.

Os melhores do campeonato: Melhor levantador – Giannelli (Itália), melhor oposto – Anderson (Estados Unidos), melhores centrais – Piano (Itália) e Lucão (Brasil), melhores ponteiros – Lucarelli (Brasil) e Ebadipour (Irã), melhor líbero – Ide Satoshi (Japão), melhor jogador do campeonato: Lucarelli (Brasil).