Corinthians tenta superar o Racing e sepultar a sina dos mata-matas

Depois do 1 a 1 em Itaquera, chegou a hora da verdade para Racing x Corinthians.

FOTO: Reuters

O líder do Brasileirão com dez pontos de vantagem para o segundo colocado, o Corinthians sonha em terminar a temporada com mais dois títulos e, para isso, promete não medir esforços, o meia Rodriguinho comentou: “– Será um jogo difícil, a gente teve noção de como o Racing joga, mas vamos com tudo para buscar a classificação. Sem esquecer o Brasileiro, pois mesmo com essa vantagem a gente está focado em conseguir o título”. Finalizou o atleta.

A delegação Alvinegra desembarcou em Buenos Aires no final da manhã de ontem (19), e a noite a equipe fez reconhecimento do gramado no estádio El Cilindro, em Avellaneda. Com apenas um desfalque Guilherme Arana que voltou a sentir a lesão na coxa direita, e bom retrospecto em decisões neste ano, o Timão tenta vencer pela primeira vez um jogo eliminatório no país vizinho, mostrando-se “cascudo” ao passar invicto pelos mata-matas do Paulistão e também pelas duas fases anteriores da Sul-Americana. Na Copa do Brasil, a equipe foi eliminada nos pênaltis para o Internacional.

A preocupação de Carrille é que para se classificar no tempo normal, precisará vencer ou, no mínimo, empatar por dois ou mais gols. Novo 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis e empate sem gols garante os argentinos. A Fiel torcida acredita em um bom resultado diante do Racing, apesar de ter clássico no domingo contra o São Paulo, o Corinthians utilizará força quase total nesta partida, exceto por Arana, que está vetado.

A provável escalação de Carille: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo, Marciel, Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho, Romero e Jô. O apito fica por conta de Leodan González, auxiliado por Mauricio Espinosa e Nicolas Taran, trio uruguaio. O Corinthians busca a classificação nas quartas de final da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 21h45, jogando na Argentina.