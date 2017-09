Homem mata mulher e espanca primo em Cardoso

O indivíduo sendo conduzido a Delegacia de Polícia de Cardoso.

FOTO: Internet

Na noite de segunda-feira (18), um crime abalou a cidade de Cardoso, o fato que de acordo com informações só foi registrado na tarde de ontem (19), quando uma pessoa percebeu a situação estranha e avisou a polícia. O fato ocorreu em uma residência localizada próxima a Lagoa, ponto conhecido do município vizinho.

No interior da casa, um homem enciumado que seria o amásio da vítima teria matado com golpes de faca e pauladas a mulher, identificada como sendo Cristiane Angélica Domingues, de 38 anos, e espancado um primo dela M.A.D., de 42 anos que supostamente estaria tendo envolvimento emocional com a vítima.

Segundo informações da polícia, a mulher faleceu no local, já o suposto amante foi socorrido em estado critico pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), ao Pronto Socorro da Santa Casa de Votuporanga. Horas mais tarde, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar, prendeu o indivíduo e o encaminhou para ser ouvido na Delegacia de Polícia de Cardoso.

Em nota sobre o estado de saúde do indivíduo que foi agredido, a assessoria de imprensa da Santa Casa de Votuporanga divulgou que o M.A.D., passou por atendimento médico e seu estado de saúde é considerado grave.