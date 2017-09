Lewis Hamilton iluminado aproveita erro de Vettel e leva o GP de Singapura

Tetracampeão fez a pole, mas se envolveu em batida na primeira curva.

Foto: Getty Images

No domingo (17), foi necessário apenas 30 segundos de corrida para Hamilton ser o líder, isso porque ele havia largado na quinta posição do grid, mas na primeira curva houve uma sucessão de erros e o pole Vettel atravessou sua Ferrari carro na pista, e em seguida se chocou nos temidos muros de Marina Bay.

Aproveitando a chance, Hamilton correu como quase sempre: veloz ao extremo e a cada ano com menos erros, em condições difíceis, a exemplo de três relargadas provocadas por três presenças do safety car. Outra surpresa para ele foi ver que Ricciardo não tinha ritmo para atacá-lo quando o asfalto secou.

Tudo deu certo para Hamilton. No GP que deveria ser difícil para a Mercedes. E o piloto inglês fez a sua parte, e sabe que, agora, só perde o título se a mesmas circunstâncias favoráveis que o fizeram vencer domingo jogarem a favor de Vettel nas seis etapas restantes. Sempre possível. Soma 263 pontos diante de 235 de Vettel.

Assim, em vez de a F1 deixar Singapura com Vettel novamente como líder do mundial, diante da esperada vitória neste domingo, os 20 pilotos vão desembarcar em Kuala Lumpur, na Malásia, em menos de duas semanas, com Hamilton podendo até não marcar pontos e Vettel vencer que, mesmo assim, o piloto inglês da Mercedes seguirá em primeiro no campeonato. Trata-se de uma vantagem significativa restando seis provas para o encerramento de uma das temporadas mais disputadas dos últimos anos.