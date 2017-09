Meidão propõe que cobrança de Área Azul seja referente ao tempo de uso

“Isso é meter a mão no bolso do trabalhador. É explorar a população de Votuporanga”, afirmou o vereador.

O vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso usou o seu tempo na Tribuna para falar sobre o aumento de 25% da Área Azul em Votuporanga, durante a 33ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, na noite da última segunda-feira (18).

De acordo com Meidão, Votuporanga precisa instalar o tempo fracionado, em que o motorista paga apenas pelo tempo que seu veículo ficou estacionado no local. “Isso é meter a mão no bolso do trabalhador. É explorar a população de Votuporanga”, afirmou.

O vereador comentou que quem usa a Área Azul na cidade são os próprios comerciantes e que, inclusive, está cobrando mais caro do que estacionamentos particulares do município. Através de uma pesquisa feita recentemente, Meidão disse que em Fernandópolis, o estacionamento por meia hora tem o preço de R$ 1 real; uma hora pelo valor de R$ 1,50 e duas horas por R$ 2 reais.

“Está passando da hora de esta Casa de Leis tomar uma providência séria contra o estacionamento da Área Azul de Votuporanga”, destacou.

Logo após Meidão, o vereador Dr. Antonio Carlos Francisco opinou sobre o reajuste da Área Azul e mostrou-se de acordo.

“Recentemente, estive com outros vereadores no Centro Social de Votuporanga participando da “Manhã de Integração”, onde pudemos admirar o talento de vários jovens assistidos daquela entidade. Alguns, inclusive, com potencialidade de se desenvolver dentro do mundo artístico”, disse.

O vereador contou que o Centro Social arca com um custo para assistir aqueles jovens, e que a verba para cobrir estes custos vem justamente da Área Azul, que passará de R$ 2 reais para R$ 2,50.

“Eu acho justo este reajuste da infração, porque tem uma justa finalidade. O Centro Social dá 70 empregos diretos e assiste aproximadamente 400 jovens. Isso não se faz de graça e as coisas só tendem a aumentar de modo que é necessário fazer este reajuste”, falou.

Ele comparou, ainda, com a Área Azul da cidade de São José do Rio Preto, que cobra R$ 3 reais dos motoristas que usam o estacionamento por apenas duas horas. “Em Votuporanga, os agentes proporcionam uma atenção diferenciada aos motoristas que precisam de alguma informação ou de um apoio para estacionar seus veículos. Parabéns ao Centro Social, e quero finalizar falando novamente de que acho justo esta reivindicação”, concluiu.

