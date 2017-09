Oito motoristas são autuados por embriaguez ao volante em Rio Preto

A operação foi realizada nas avenidas Philadelpho Gouveia Neto e Bady Bassitt.

FOTO: Divulgação/Polícia Militar

Na noite de segunda-feira (18), a Operação Direção Segura Integrada, promovida por órgão de segurança e trânsito como: Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e agentes do Detran, teve nova fase em São José do Rio Preto.

As autuações aconteceram nas avenidas Philadelpho Gouveia Neto e Bady Bassitt. No total, dos 211 veículos fiscalizados e oito estavam irregulares, com os condutores embriagados, restando oito carteiras nacionais de habilitação (CNH) recolhidas.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece como danoso o risco potencial gerado pela ingestão de bebidas alcoólicas por aqueles que pretendem dirigir veículos automotores. O álcool e direção é uma mistura que vem destruindo as garantias previstas que elegem a segurança, respectivamente, como direito individual e social.