Os detalhes do vestido do casamento civil de Marina Ruy Barbosa

A ruiva oficializou a união com Xandinho Negrão no último sábado (16) e usou um modelito exclusivo!

Sim, o casamento do ano está chegando! Marina Ruy Barbosa e Xandinho Negrão subirão ao altar no dia 7 de outubro e a nossa ansiedade só aumenta. Porém as comemorações já começaram, viu? No último sábado (16/9), o casal oficializou a união em uma cerimônia civil e a ruiva não dispensou uma produção incrível para a ocasião.

A atriz (que é só amor!) compartilhou o look em sua conta no Instagram. O vestido escolhido é um modelo da estilista Patricia Bonaldi feito especialmente para a Mari. Olha só: