Palmeiras vence e continua sonhando com o Brasileirão

Cuca enlouquecido com uma marcação da arbitragem na partida contra o Coritiba.

FOTO: Marcos Ribolli

O estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu recebeu na noite de segunda-feira (18), o jogo entre Palmeiras e Coritiba, pelo fechamento da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em partida movimentada e com muitas oportunidades para ambos os lados, o gol do mandante só saiu aos 39 minutos de partida, quando Dudu fez jogada individual pela esquerda e cruzou para a área, Jean se adiantou ao zagueiro do Coxa e empurrou para o fundo das redes.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 40 pontos e manteve a esperança da comissão técnica e do elenco de ainda tirar o título do Campeonato Brasileiro do Corinthians, líder com 13 pontos acima do Verdão. O técnico Cuca comentou os próximos passos: “– Se temos 1% de chance, temos de lutar para virar 2%, 5%, 10%. Não adianta torcer para os outros não ganharem. Temos de fazer nossa arrancada. Estamos no caminho certo”. Concluiu.

E como ninguém faz questão de esconder no clube, a meta até o final dessa temporada e fazer a melhor campanha do returno e pensando nisso Cuca já ensaia o time que enfrenta o Fluminense, no domingo (24), no Rio de Janeiro.