Santa Casa recebe 289 litros de leite de amigos anônimos

Alimento será utilizado pelo Serviço de Nutrição e Dietética e corresponde a quatro dias de demanda do Hospital

A Santa Casa de Votuporanga descobriu a força da solidariedade anônima, valorizando o próximo sem buscar agradecimento. A Instituição recebeu 289 litros de leite, doados por um Grupo de Amigos Anônimos.

Os alimentos serão utilizados pelo Serviço de Nutrição e Dietética para o fornecimento de 1.700 refeições diárias para pacientes e acompanhantes e correspondem a quatro dias de demanda do Hospital.

O grupo entrou em contato com a Entidade para saber qual item de maior necessidade. Foi quando se mobilizou via rede social e conseguiu o apoio de seis empresas para pontos de coletas espalhados pela cidade. O resultado não poderia ser melhor: uma corrente do bem em prol da Entidade.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Nosso Hospital é privilegiado. Recebe doações de várias empresas, pessoas e cidades. Esta ação é especial, por ter movimentado um grupo em uma rede social. Agradeço imensamente cada participante que, anonimamente, fez o seu melhor para nossos pacientes e acompanhantes”, concluiu.