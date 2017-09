Saúde de Valentim Gentil realiza ações alusivas ao “Setembro Amarelo”

Colaboradores do setor de saúde participaram de “cine debate” e deixaram registradas as marcas de suas mãos na “árvore da vida”

MÊS DE PREVENÇÃO DO SUICÍDIO

Atividades visam a capacitar os profissionais de saúde do município e conscientizar a população sobre a realidade do suicídio e formas de prevenção

A Secretaria Municipal de Saúde de Valentim Gentil, em parceria com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), realiza, no decorrer deste mês, diversas atividades alusivas ao “Setembro Amarelo – Mês de Prevenção do Suicídio”.

Na próxima quinta-feira, 21/09, a partir das 19 horas, na Câmara Municipal, acontece a palestra “Viver é a melhor opção”, aberta a todo público, com o psiquiatra Dr. José Rubens Naime.

No dia 22/09, sexta-feira, a partir das 8 horas, será realizada a “I Caminhada pela Valorização da Vida”, com saída defronte à Escola Estadual “Professor Cícero Usberti”.

Além destas atividades, estão sendo promovidos pelo NASF de Valentim Gentil, “cine debates” com os profissionais que atuam nas unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) da CDHU, Centro e Jardim dos Ypês.

Na oportunidade, além de discutir sobre os motivos que podem levar ao cometimento de suicídio, bem como as condutas profissionais adequadas para evitá-lo, os colaboradores, como forma de apoio, deixaram registradas as marcas de suas mãos, feitas com tinta guache, na “árvore da vida”, afixada na entrada de cada unidade, simbolizando os ideais da campanha.

Segundo a psicóloga Camila Cavalin, chefe do NASF, as ações alusivas ao “Setembro Amarelo” têm como objetivo capacitar os profissionais de saúde do município e conscientizar a população sobre a realidade do suicídio e suas formas de prevenção.

