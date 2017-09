   Alerta à população contra falsas entidades

Dirceu Camargo percebeu que se tratava de estelionato, chamou a Polícia Militar e a Fiscalização da Prefeitura

Recentemente, pessoas uniformizadas com crachás estavam em frente de agências bancárias pedindo doações para suposta entidade.

Durante a sessão da Câmara da última segunda-feira, o vereador Leonardo Brigagão, fez um alerta de golpes de falsas entidades de caridade, que estão sendo aplicados na cidade. Na quarta-feira retrasada (13) algumas pessoas uniformizadas com crachás estavam na frente de algumas agências bancárias pedindo doações para a Associação Brasileira dos Amigos Portadores com Câncer.

Segundo o vereador, o diretor da Rádio Clube FM, Dirceu Liévana de Camargo flagrou os supostos funcionários da entidade pedindo as doações em frente de uma agência bancária localizada na rua São Paulo. “Quando estas pessoas foram questionadas, elas se enrolaram e não conseguiram se explicar ao Dirceu. Até que ele chamou uma viatura da Polícia Militar e a Fiscalização da Prefeitura Municipal que foram ao local e fizeram a apreensão dos produtos”, disse.

Chandelly contou que as pessoas doavam notas de R$20 a R$50 e de brinde ganhavam canetas. Quando o vereador tomou conhecimento da situação, decidiu pesquisar sobre estas entidades nas redes sociais. “Encontrei essas entidades em duas cidades, uma em Bebedouro/SP e outra em Ibaté/SP. Tanto que haviam dois CNPJ’s nos crachás dos supostos funcionários e um deles é referente a uma loja de cama/mesa/banho. Falei com a entidade de Bebedouro e me disseram que ela não pede doações em outras cidades”, contou.

De acordo com o vereador, Dirceu Camargo chegou a registrar um boletim de ocorrência pelo crime de estelionato praticado por esta suposta entidade, e o caso será investigado pela Polícia. Ele ainda pediu para que a população de Votuporanga ajude as entidades do próprio município e também aquelas que possuem parceria com a cidade, como o Hospital de Câncer de Barretos.

“Isso não é tolerável. Existem tantas entidades de Votuporanga precisando de ajuda. Fica o alerta para que os votuporanguenses não caiam neste golpe”, pediu.

Vila Carvalho

O segundo tema abordado pelo vereador foi em relação ao Posto de Saúde da Vila Carvalho. Ele contou que foi procurado por alguns moradores que fizeram uma denúncia com provas de que uma enfermeira estaria maltratando os usuários do local. “Ela está humilhando ao ponto de gritar com um dos usuários na frente de outras pessoas. Eu ouvi os áudios, tenho as provas. E estaremos averiguando o que está acontecendo por lá” contou.

O vereador Hery Kattwinkel aproveitou para manifestar-se diante do pronunciamento. Para Hery, o vereador Leonardo Brigagão tem trabalhado de maneira muito humana, não somente em defesa dos animais, mas também das pessoas. “Gostaria que estes áudios fossem encaminhados ao Ministério Público para uma possível averiguação de crime. Porque o desrespeito é muito sério. Peço para que quando as pessoas forem violadas de seus direitos, que gravem/registrem e peguem testemunhas. Só conseguiremos eliminar casos como esses através de denúncia e punindo os responsáveis”, afirmou.

‘INTERACÃO’

No fim de seu pronunciamento, Chandelly convidou a população para comparecer ao Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo no dia 30 de setembro, onde haverá um encontro regional em defesa dos direitos dos animais. Neste mesmo dia, também haverá a inauguração do novo Centro de Zoonoses.

E no dia 1° de outubro será realizado o 1° INTERACÃO, em parceria com o Interact, Rotaract de Votuporanga, onde também estarão presentes a Polícia Ambiental e o Corpo de Bombeiros. O evento proporcionará passeios com os animais como forma de conscientizar a população contra os maus tratos e abandono dos animais. “Serão dois dias de um evento especial dedicado para a causa animal”, concluiu.