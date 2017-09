Alunos especiais da região participam dos jogos

Que venham os campeões.

FOTO: Imprensa – SEDPcD

O evento teve inicio ontem (20), os Jogos Escolares do Estado de São Paulo no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, localizado na Rodovia dos Imigrantes, km 11,5. Entre os dias 20 e 22 de setembro, 42 alunos com deficiência das regiões de São José do Rio Preto, dos municípios de Ariranha, Aspásia, Cosmorama, Floreal, Jales, José Bonifácio, Novo Horizonte, Planalto, Populina, Santa Adelia, São José do Rio Preto, Urânia, Votuporanga estarão entre os cerca de 350 atletas de todo o Estado que irão participar das competições que selecionarão os 159 atletas que vão compor a delegação paulista nas Paralimpíadas Escolares 2017 que acontecem entre os dias 20 e 25 de novembro também no CT.

Os competidores são das modalidades atletismo, natação, bocha, futebol de 5, futebol de 7, goalbol, judô, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, vôlei sentado e basquetebol em cadeira de rodas. Além de descobrir novos talentos para o esporte, o objetivo dos Jogos Escolares é promover, por meio da prática desportiva, a integração e o intercâmbio dos alunos para ampliar as oportunidades de socialização e aquisição de hábitos saudáveis. Os participantes são jovens com deficiência física, visual ou intelectual, com faixa etária entre 12 e 17 anos, matriculados em escolas do ensino fundamental e médio de escolas públicas e particulares.

Trata-se de uma iniciativa do governo do Estado de São Paulo destinada aos alunos matriculados em escolas públicas e privadas de todo o Estado organizada pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e as secretarias da Educação, de Esporte, Lazer e Juventude, Desenvolvimento Econômico e Ciência e Tecnologia. As competições esportivas voltadas aos estudantes são realizadas anualmente em quatro etapas: rede pública estadual e escolas técnicas estaduais, rede pública municipal, rede particular e escolas técnicas federais, seletiva regional e estadual.

As Paralimpíadas Escolares buscam revelar novos valores e possíveis atletas para representar o Brasil nas Paralimpíadas de 2020 em Tóquio.