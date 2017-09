Caminhão pega fogo na Péricles Belini

Bombeiros finalizando o rescaldo no caminhão parcialmente destruído.

FOTO: Internet

No final da tarde de terça-feira (19), um caminhão que pertence a uma empresa do ramo de coletas de materiais recicláveis trafegava pela rodovia Péricles Belini, transportando tijolos, quando o condutor percebeu que o caminhão perdeu força próximo a avenida Coacavo, sendo avisado em seguida por um motociclista que tinha chamas na parte dianteira da cabine. O motorista conseguiu abandonar o veículo antes do fogo dominar toda a frente do caminhão.

Mesmo com uma imediata intervenção do Corpo de Bombeiros de Votuporanga, no combate as chamas, a cabine ficou totalmente destruída. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas. Procurando por órgãos de imprensa, o empresário proprietário do caminhão afirmou: “- O mais importante é que o motorista conseguiu sair a tempo da cabine antes das chamas consumirem”. Finalizou.