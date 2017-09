Casal é preso com meia tonelada de maconha em Rio Preto

Carregamento de droga que foi apreendido pela PM.

FOTO: Divulgação/Polícia Militar.

De acordo com informações, durante a madrugada de ontem (20), uma equipe da polícia militar abordou uma motocicleta com dois ocupantes, na estância São Pedro. Depois de constatado que o documento do veículo estava vencido, os policiais indagaram sobre onde eles estavam indo naquela hora, um deles respondeu que estavam a caminho de comprar drogas.

Os policiais então se deslocaram para a suposta “boca de fumo”, na Estância Vista Alegre Dois, na zona norte de Rio Preto, onde encontraram um casal, identificados como F.A.J. e T.P.S., e na residência uma grande quantidade de entorpecente, totalizando mais de 500 quilos de maconha. A droga estava escondida nos armário da cozinha, guarda roupa e no porta-malas do carro. Além da maconha, a polícia também apreendeu material usado para embalar a droga e uma balança de precisão.

Ainda segundo a polícia, o indivíduo que já havia sido preso por tráfico anteriormente, disse que recebia R$ 5 mil de outro traficante para armazenar a droga em sua casa. A mulher, que está grávida, também confirmou o tráfico. Os dois foram presos em flagrante.