Dia Mundial Sem Carro também em Votuporanga

FOTO: ASCOM/Prefeitura de Votuporanga

Numa parceria entre as lojas especializadas da cidade, e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer acontecerá na próxima sexta-feira (22), a comemoração local da quarta edição do Dia Mundial Sem Carro, com uma grande pedalada noturna pelo município. Com o compromisso de participação dos simpatizantes do ciclismo, as conhecidas “tribos do pedal”, o ato contará com a concentração na Praça Santa Luzia, às 19h, com previsão de saída às 19h30.

O trajeto a percorrer será definido no local, com opção pelo percurso mais plano. A 4ª Pedalada do Dia Mundial Sem Carro será acompanhada pelos agentes da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, com apoio da Secretaria Municipal da Saúde/SAMU