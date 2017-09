Força Tática de Votuporanga prende “Doninha” por homicídio em Cardoso

Delegacia de Polícia Civil de Cardoso.

Durante a terça-feira (19), uma equipe da Força Tática da Polícia Militar realizava patrulhamento por Votuporanga, quando tiveram ciência do homicídio em Cardoso, e após coletarem informações necessárias como tipo físico e características do suposto autor, a equipe se deslocou para a cidade vizinha.

Em patrulhamento pelas ruas da referida cidade, os policiais encontraram um indivíduo em frente a uma residência na Rua Ana do Prado Silva, que com a aproximação da viatura aparentou certo nervosismo, despertando interesse nos policiais que o abordaram. Enquanto isso, outro indivíduo com características semelhantes ao autor do homicídio e da tentativa, estava no interior do quintal da casa da abordagem, e tentou fugir subindo no muro e depois no telhado do imóvel, sem sucesso.

Preso e identificado como sendo vulgo “Doninha”, que possui diversas passagens criminais por violência contra a mulher, “Lei Maria da Penha”, que no local confessou ser o autor dos crimes, afirmando que o motivo seria uma suposta traição de sua amásia com o primo dela, que também estava gravemente ferido. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão por homicídio consumado e homicídio tentado.

Doninha foi conduzido ao Distrito Policial de Cardoso, onde foi esclarecida as circunstâncias do crime, sendo decretada a prisão temporária por 30 dias, após pedido formulado pelo delegado Drº Marcos Koji Yoshizaki. O acusado foi conduzido pela equipe de investigadores da Polícia Civil para à cadeia de Guarani D´Oeste.

Na manhã de ontem (20), a assessoria da Santa Casa de Votuporanga divulgou que a vítima M.A.D., de 42 anos, foi transferido para Hospital de Base, de São José do Rio Preto, às 8h, da quarta-feira.