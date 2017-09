O ciclismo votuporanguense continua voando baixo

Pódio do 2º GP Ata News de Ciclismo de Estrada, realizado em Araçatuba. / Pódio do Desafio XCO Clube Náutico, em Araraquara.

FOTO: ASCOM/Prefeitura de Votuporanga

A equipe de ciclismo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga/Unifev participou de duas importantes competições no último final de semana, conquistando medalhas em Araraquara e Araçatuba.

Em Araraquara, no Desafio XCO Clube Náutico, o votuporanguense Liniker Padoan Godoy Vilches conquistou medalha de bronze na classificação geral da categoria “Elite-Masculina”, com Valéria Aparecida da Conceição fechando em quarto na prova feminina. O desafio foi disputado em quatro voltas num circuito de 10 quilômetros, atravessando matas, estradas, riachos, obstáculos naturais e escadarias de um clube.

O outro desafio ficou por conta do 2º GP Ata News de Ciclismo de Estrada, realizado em Araçatuba, com destaque para Marcos Albieri Maior, que fechou a disputa com o sexto melhor tempo na categoria “Elite”, após percorrer cinco voltas de 16 quilômetros por estradas vicinais da região.

Na categoria “Amador”, com percurso de 32 quilômetros, o grande vencedor a subir no pódio foi o votuporanguense Vinícius Igor de Oliveira, na prova que ainda teve Rodrigo Caetano da Silva Junior em terceiro lugar, Gustavo Batista Zerlote em quinto e Pablo Darc Soares do Carmo, em sexto lugar. Também da equipe da SEL/Unifev, Carlos Renan Zamboni Coelho ficou com a prata na categoria “Sênior” e Arthur Guerzoni Neto também pontuou na categoria “Sênior B”.

A equipe segue determinada com treinos diários focados nos Jogos Abertos do Interior, no ABCD paulista, em novembro deste ano.