Pela segunda vez Mitsubishi Cup será na região de Votuporanga

4ª etapa da Mitsubishi Cup – Cordeirópolis – SP.

FOTO: Ricardo Leizer / Mitsubishi

Um desafio novo, diferente e inédito. No dia 30 de setembro, as duplas da Mitsubishi Cup enfrentarão mais uma novidade da temporada 2017: uma prova maratona com mais de 100 km. O palco escolhido para receber a 5ª etapa do rali de velocidade cross-country mais tradicional do Brasil foi à região da cidade de Votuporanga.

“Pela primeira vez faremos uma volta única com 104 km de extensão. Esta configuração exigirá muito mais navegação e leitura do percurso. Se a dupla for cautelosa demais, perderá tempo. Se arriscar muito, pode cometer erros. Equilíbrio é a palavra chave”. Explicou Eduardo Sachs, diretor de prova da Mitsubishi Cup.

A prova será realizada na Fazenda São Francisco, no município de Magda, e terá duas partes distintas: uma com 41 km e outra com 63. Entre elas, os participantes passarão por um neutro para reabastecimento, mas não será permitido fazer qualquer ajuste nos carros. No total, são cinco categorias em disputa: L200 Triton Sport RS, L200 Triton ER Master, L200 Triton ER, ASX RS e Pajero TR4 ER.

”Será uma novidade interessante. Nunca andei em uma especial de 100 km. Acredito que será uma experiência muito diferente e agradável para a dupla. Não poderemos cometer nenhum erro”. Comenta Marcos Chueda, da categoria TR4 ER.

As características da região garantem provas muito disputadas e emocionantes, com muita variação de terreno, como trechos de areia e pirraça em subidas em descidas. A etapa também será bastante visual, com quase 90% da especial sendo realizada em plantações de cana-de-açúcar colhida.

“Vai ser uma prova de estratégia e resistência. O espaço para erros é zero. A equipe inteira precisará estar em completa sincronia para conquistarmos um bom resultado”. Afirmou Alessandro Tozoni, da categoria L200 Triton ER.