Polícia Federal deflagrou a Operação Asinus contra a pornografia infantil

Equipamentos de informática apreendidos, que serão analisados pela PF.

FOTO: Internet

Na manhã de ontem (20), a superintendência da Polícia Federal de Jales-SP, deflagrou uma operação denominada “Asinus”, que investiga a pornografia infantil na região. Aproximadamente cinquenta policiais federais estão cumpriram onze mandados de busca e apreensão nas cidades de Jales (1), Fernandópolis (7), Santa Fé do Sul (1) e General Salgado/SP (2).

s investigações foram iniciadas há alguns meses após a Polícia Federal receber informações de autoridades da Alemanha indicando que usuários de internet no Brasil teriam disponibilizado, por meio de uma rede chamada “eDonkey2000”, imagens pornográficas de crianças e adolescentes e também arquivos contendo cenas de abuso sexual de crianças. A PF descobriu que estes arquivos foram compartilhados inicialmente entre usuários de internet da região de Jales/SP, e que agora são alvos das buscas.

Qualquer material armazenado contendo imagens ou vídeos de pornografia infantil ou abuso sexual de menores é considerado crime permanente e os responsáveis podem ser presos em flagrante delito por infringir os artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e Adolescente. No entanto, peritos da PF estão acompanhando as diligências nos locais das buscas para analisar os equipamentos de informática objetivando localizar provas de arquivamento ou compartilhamento de pornografia infantil que possibilitem prender em flagrante os criminosos.

Todo o material apreendido, bem como eventuais presos em flagrante delito serão apresentados na sede da Polícia Federal de Jales-SP para serem ouvidos pela autoridade policial e posteriormente conduzidos a presídios da região.

A expressão “Asinus” que deu nome a operação é o termo em latim que se refere ao substantivo asno –“donkey”- em inglês, nome da rede de dados utilizada pelos criminosos.