Policia Militar apreende armas

Armas apreendidas pela PM.

FOTO: Divulgação/Polícia Militar

Na madrugada de ontem (20), uma equipe de Comando de Força Patrulha da Polícia Militar realizava incursões pela cidade quando se depararam com um veículo Courier, de cor branca, com três indivíduos como passageiros, para os quais foi dado sinal de parada, porém ao desobedecerem empreenderam fuga.

A polícia seguiu e abordou os indivíduos no bairro Paineiras, e ao fazer uma revista no interior do carro, os policiais encontraram três espingardas, sendo uma cal.36, outra cal.28 e outra cal.20., todas na carroceria. Dentre os indivíduos estava G.S.C., de 20 anos, com quem foi encontrado um aparelho celular, que foi constatado como sendo produto de furto na cidade de Nhandeara.

Diante do exposto, os três suspeitos foram conduzidos para a Central de Flagrantes, onde G.S.C. que já possuía passagens por roubo e tráfico de drogas, e havia deixado o sistema prisional em abril deste ano, foi autuado por porte ilegal de armas, e recolhido à cadeia de Guarani D’Oeste, onde estará à disposição da justiça.