Prefeitura intensifica força tarefa para reduzir infestação de pernilongos

Ação começa nesta quinta (21/9); Prefeitura pede à população que não varra folhas e outros detritos para dentro dos bueiros obstruindo a passagem da água pluvial

Da Redação

A Prefeitura de Votuporanga faz um alerta a população, após equipes da Vigilância em Saúde constatarem condições propícias para a existência de focos de criadouros de pernilongos e do Aedes Aegypti em grande parte dos bueiros da cidade que estão entupidos pela varrição de folhas e todo tipo de lixo.

Diante disso, a Prefeitura solicita aos moradores que não joguem lixo na rua e não varram folhas, terra acumulada próximo à sarjeta, papéis e outros detritos para dentro dos bueiros obstruindo a passagem da água pluvial.

No intuito de reduzir a infestação de pernilongos na cidade, uma força tarefa empenhada entre as Secretarias da Saúde, de Obras e Saev Ambiental intensifica nesta quinta-feira (21/9) o reforço das ações de trabalho de limpeza nos córregos e desentupimento dos bueiros com a retirada das folhas e lixo acumulados. Após a retirada de todo o material, as bocas de lobo serão devidamente lavadas. Para a coordenadora da Vigilância em Saúde, Danieli Leppos, a medida que começou há alguns meses será intensificada a partir de agora. “Já percorremos diversas áreas da cidade e constatamos os 40 pontos mais críticos, que serão atendidos prioritariamente. Enquanto o poder público faz o seu trabalho, pedimos que a população faça a sua parte, não varrendo folhas e jogando lixo no passeio público”, afirma a coordenadora.

O período de clima seco e pouca umidade não é favorável para a proliferação desses mosquitos, embora, o interior dos bueiros, quando entupidos, quentes e úmidos transformam-se em uma espécie de estufa, aumentando as condições da formação de criadouros nesta época do ano, é o que explica o chefe do Setor de Controle de Endemias e Zoonoses (Secez), Nilton Santiago. “Não pode haver descuidos, seja dentro ou fora de casa. Essa parceria com os moradores é imprescindível para que o combate ao pernilongo ou ao mosquito de qualquer espécie dê certo. Hoje nosso maior desafio está nos bueiros e a população precisa ter esta consciência”, pede Santiago.