COLUNA “TURISMO PAULISTA” 

– Texto de: Jarbas Favoretto –

BELVEDERE E TRILHAS

A cidade de Mongaguá tem o Belvedere de Aguapeú, numa torre de TV que é um ponto de referência. Há um bom Camping Municipal com ampla infraestrutura e piscina para os que têm essa preferência.

Várias trilhas ecológicas, como a do Agenor, a Belvedere, a Cialta, a Rondônia, ou a trilha que vai ao Poço das Antas, um parque ecológico com piscinas de água natural corrente, próximo ao centro da cidade.

O Departamento de Turismo da Prefeitura está à sua disposição para estas e outras informações (13) 3448-5832.

JÁ VOOU DE PLANADOR?

Agora ficou fácil sentir o prazer de voar sem motor, de forma suave e tranquila. Está ao seu alcance no Aeroclube da cidade de Bauru, onde a modalidade de planadores é praticada há mais de meio século.

Além disso, Bauru está numa região de topografia favorável, com clima quente e seco que propiciam as chamadas correntes de ar ascendentes.

São cinco aeronaves e onze os planadores disponíveis no Aeroclube de Bauru. Os pilotos são instrutores de reconhecida capacidade e eles têm as melhores colocações no ranking brasileiro.

O passeio leva de 15 a 45 minutos em planador. Custa R$300,oo.

CAPITAL NACIONAL

É bom saber que Bauru é a capital nacional do voo a vela. O seu Aeroclube, fundado em 1939, é o que está funcionando a mais tempo sem interrupção. A Escola de Aviação do Aeroclube de Bauru já formou milhares de pilotos de destaque, incluindo famosos.

Em parceria com a Prefeitura, foi iniciado um projeto levando alunos de até 10 anos, premiados por suas melhores redações, a um passeio em voo panorâmico. Serão 134 os alunos felizardos agraciados nesse projeto que demonstra o incentivo pela coisa desde pouca idade.

ÔNIBUS DE TURISMO

De há muito tempo, viajar em ônibus de turismo é uma comodidade indiscutível para os turistas pois, para isso, a direção está nas mãos de um profissional do volante e os passageiros podem curtir a paisagem, concentrar-se numa boa conversa, ou até mesmo tirar uma soneca.

Evidentemente nos referimos a ônibus de empresa regularmente registrada e com veículos credenciados, até porque em todos os ramos sempre existem os “intrusos”, os mal preparados.

Para tirar dúvida, consulte a Fresp, nossa apoiadora, que é a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros por Fretamento do Estado de São Paulo (19) 3243-9161 e 0800-7732-060.

BIRIGUI E OS CALÇADOS

A nossa Capital Brasileira do Calçado Infantil também está pronta para receber turistas. Seu polo industrial agrega mais de 200 empresas que produzem mais de 60 milhões de pares de calçados.

O artesanato de Birigüi (fazem questão do trema na letra “u”) vem se destacando pelas confecções com folhas de bananeira, palha de milho, bucha vegetal, etc.

São mais de mil as suas propriedades rurais, o que favorece o seu Turismo Rural. Mais informações: 0800-771-2156.

LABUTOU, VAI COLHER

Temos aconselhado e alertado as nossas cidades Interioranas sobre as suas potencialidades turísticas. Temos incentivado a constituição de Conselhos Municipais com Lei correta, única alternativa inteligente.

A AMITur procura colaborar com os mesmos de todas as formas.

Pois bem. Todos estão vendo que chegamos a um momento em que as viagens terrestres mais curtas estão sendo as preferidas.

Já se nota nos postos de pedágio um aumento significativo de viagens para o Interior do Estado.

Agora chegou a hora “da onça beber água”. É chegado o momento em que as cidades que se prepararam e se cuidaram adequadamente para receber visitantes vão começar a colher os seus frutos.

O turista que gosta do Interior vai aumentar o número de suas viagens. E aqueles que desejam curtir a vida, certamente irão trocar seus destinos mais longínquos por outros bem mais próximos no atrativo e renovado Interior Paulista. Aos que labutaram em suas cidades, os nossos parabéns. Agora, é chegada a hora de colher os frutos!

(Texto de Jarbas Favoretto, MTb 32.511 – novembro/2017)