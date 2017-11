Em Birigui, homem é preso por tentar matar companheiro com um facão

A vítima continua internada, com estado de saúde considerado estável.

Jorge Honorio-

Na noite de sábado (18), uma tentativa de homicídio foi registrada pela Polícia Militar no Jardim América, em Birigui/SP. De acordo com a PM, chegou uma informação de que um homem tinha sido esfaqueado em uma casa, na rua Sebastião Custódio, e que inclusive a vítima já havia sido socorrida pela equipe de Resgate (Corpo de Bombeiros).

Uma viatura esteve no local, e os policiais souberam por meio de populares que a vítima havia sido atingida na cabeça, pescoço, ombro e braços, e que o autor da agressão estaria nas imediações. Testemunhas ainda contaram aos policiais que os dois homens dividiam a mesma casa, mas não souberam explicar o que levou a violência.

Minutos mais tarde, o autor da tentativa de homicídio foi encontrado no quintal de uma residência, próximo ao local dos fatos, ainda com o facão sujo de sangue na mão, sendo preso e levado para o plantão policial de Birigui, juntamente com a arma do crime.

No hospital, a vítima relatou aos policiais que o companheiro chegou em casa embriagado e, por motivos ainda não esclarecidos, pegou o facão e passou desferir os golpes. A vítima não tem previsão de alta, porém não corre risco de morte. A polícia continua apurando o caso.