Em Mirassol, ladrões são presos após assalto a casal de idosos

Objetos roubados foram recuperados pela polícia.

Jorge Honorio-

Durante o último sábado (18), três ladrões armados e encapuzados abordaram um casal de idosos ao chegaram no imóvel, e ao entrarem amarraram as vítimas e os agrediam enquanto faziam “o limpa”.

Em determinado momento, vizinhos do casal escutaram barulhos estranhos e acionaram a Polícia Militar, que surpreenderam os criminosos que estavam preparando a fuga. Em posse dos indivíduos foi localizado: dinheiro, joias, eletrodomésticos e objetos pessoais do casal. A polícia também apreendeu as armas (duas pistolas, municiadas) que eles usaram no roubo.

Após apresentados na Central de Flagrantes, os criminosos foram encaminhados para a cadeia de Catanduva/SP. Todos, já possuíam passagens pela polícia, inclusive por roubo. As vítimas receberam atendimento médico e se recuperam da violência sofrida.