João Fidélis –

O fim de 2017 está próximo mas fica a impressão de que este é um ano inacabado, caótico, onde houve tantas turbulências políticas e institucionais que o sentimento da população é de desesperança.

Nosso Brasil que é abundante em riquezas naturais ainda é um país de muitos desafios a enfrentar. O maior deles talvez seja reduzir seu déficit público. A arrumação das contas públicas exige uma arregimentação de forças políticas e o governo Temer, (e quase todo o seu partido) está envolvido em escândalos que precisam ser muito bem explicados.

Precisamos de um governante forte para cortar privilégios do setor público. Grande parte das despesas do executivo advém do excesso de funcionários, da administração dispendiosa do Estado. O empreguismo é uma chaga porque está associado ao apadrinhamento político, à troca de favores por apoio político.

O governo precisa de fazer a reforma da previdência. Não tirando os direitos dos mais pobres de aposentar. Mas sim rever este sistema de aposentadoria especial do setor público. Há casos de pessoas que recebem até três aposentadorias de alto valor enquanto a maioria só recebe um salário mínimo. Também precisa receber das empresas que devem à previdência. São valores astronômicos que por motivos políticos ou de ordem jurídica deixam de ser recebidos.

Outro grande desafio é a distribuição de renda. A concentração de renda na mão de poucos neste país é um grande entrave ao desenvolvimento sociocultural do Brasil. As condições de miserabilidade de nosso povo é algo aviltante, mas que precisa também do ajuste das contas públicas. O Governo precisa ter caixa para distribuir renda.

Precisamos também da reforma tributária. Os impostos em demasia asfixiam as pequenas e médias empresas, além de empurrar muitas para a informalidade. Nosso país não vai avançar enquanto não simplificar a arrecadação e existem muitas boas ideias neste sentido, uma delas é o imposto único como é feito em outros países. Se houve uma simplificação tributária poderia haver um planejamento a longo prazo e até a sonegação diminuiria.

Como se vê há muitos desafios a serem vencidos. E precisamos de gente com coragem e determinação para enfrenta-los. Vamos aguardar as propostas políticas que nos serão apresentadas pelos nossos candidatos.

jofideli@gmail.com