No Vale do Sol, homem agride a própria mãe e vai preso

O indivíduo ficou preso, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Jorge Honorio-

Na noite do último sábado (18), equipes da ROCAM (Ronda Ostensiva com o Apoio de Motocicletas), realizavam patrulhamento de pelo bairro Vale do Sol, em Votuporanga, quando foram informados via rádio que estava em andamento uma ocorrência de violência nas imediações, e que uma mãe estava sendo agredida pelo próprio filho e estava pedindo por socorro em meio à rua.

Imediatamente os policiais se deslocaram até o local dos fatos, onde encontraram a vítima, T.L.C.S., de 51 anos, que lhes contou que o agressor tinha fugido, mas, ele seria abordado próximo à residência.

No momento que os policiais se aproximaram do agressor S.C.S., de 30 anos, já conhecido dos meios policiais, inclusive já esteve preso pela prática do mesmo crime, houve resistência, sendo necessário o uso de forca física e algemas para conter o indivíduo.

A mãe, mesmo ferida, dispensou atendimento médico, garantindo que iria posteriormente e por meios próprios. Diante dos fatos, a mulher, seu filho, juntamente com um facão e uma barra de ferro que ele utilizou para proferir ameaças, foram apresentados na Central de Flagrantes onde o delegado determinou o recolhendo o indivíduo que permanece à disposição da justiça.