Objetiva por Mariana Rocha

O “BOOM” DA MULHER NOS NEGÓCIOS

Dentre tantas barreiras e questionamentos que as mulheres tendem a enfrentar no dia a dia, tocar seu próprio negócio e transformá-lo em um caso de sucesso não é para qualquer uma.

E é por isso que, hoje, 19 de novembro, é considerado mundialmente o dia do EMPREENDEDORISMO FEMININO.

Por aqui, nada melhor do que enfatizar algumas referências femininas que fizeram reconhecer seu lugar no mundo dos negócios, tirando de letra e transformando seu empreendedorismo em destaque no mercado votuporanguense, que sá regional e mundial.

Vamos conhecê-las?

ELLEN MENEZES

Atuante no ramo de bijoux finas e semijoias de luxo, a jovem de 26 anos, engajada e arrasadora no bom gosto, vem desde o ano passado dividindo o amor de sua família, os momentos mais “à dois” com o companheiro Celso Hawthorne, os estudos (3º ano de Administração Financeira) e seus dotes culinários com, claro, o apreço pelas suas preciosidades em forma de acessório.

Quanto às dificuldades no negócio, ela diz: “Até hoje não sinto dificuldades em tomar a frente sozinha, no momento em que vivemos, temos mulheres com menos medo de enfrentar o mercado empreendedor por saber sobre sua capacidade”.

A priori aqui é atender com muita qualidade e fidelidade às (aos) suas (seus) clientes, sempre prezando o respeito e atenção merecida. A marca oferece toda assistência e garantia nas peças (fotos).

Agora, além de atender “home care”, do próximo mês em diante, seu negócio dará um belo salto ao firmar parceria com a conceituada loja Maria Elvira. E por falar nela…

Arquivo Pessoal

LUCIANE FREITAS

Não há como falar de empreendedorismo feminino sem destacar Luciane e seu sucesso chamado Maria Elvira. Com o bom humor em evidência, Lu se traduz como uma “sofredora do mundo business”. Apesar disso, a exigente, mãe da Rafaela, mulher do Silvanei (foto) e então empresária, também mostra seu lado afetuoso pelos pets.

Entre leveza e seriedade, o equilíbrio se nota na condução, desde o vestuário à administração de sua empresa (e uma imprescindível mãozinha publicitária da mana Juliana Freitas).

Apesar de ainda bebê, com 1 ano e 7 meses de existência, a loja vem galgando cada vez mais seu espaço no mercado regional. Referências mundiais não bastam para acolher as marcas e todo o apanhado de produtos que atende o fino gosto dos clientes, tanto na moda feminina, como agora, na masculina (fotos).

Arquivo Pessoal

Lucas Gatto

______________________________ NOTINHAS

“QUEM AMA, COMPARTILHA!”

Esse é o tema do programa destinado à AACD de Rio Preto, que será realizado nesta próxima sexta (24), das 11h às 14h30, pela solidária equipe do SBT Interior. Em virtude da campanha, a gravação especial acontecerá no Teatro Paulo Moura de Rio Preto e recepcionará a platéia contribuinte de R$10 à associação. Quem quiser aparecer na telinha, ver o cantor Daniel, a dupla Carreiro & Capataz (entre outras participações) e ainda ficar em par com a boa ação da vez, é só agendar a reserva através do (17) 3214-5030.

SÓ NO DO, RÉ, MI, FÁ…

Conhecido em diversas regiões do país como “o mês da música”, novembro será repleto de shows, concertos e audições aqui pela cidade. A partir deste sábado (18/11), a Prefeitura, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, promove a Semana da Música, que segue até o dia 26, com apresentações de projetos municipais e artistas locais.

Nesta próxima terça (21), o Coral Canto Livre se apresenta, às 20h, no Centro Espírita Maria de Nazaré, sob a batuta do maestro Marcio Zarsi. Já, na feira livre da praça Santa Luzia, a Corporação Musical Zequinha de Abreu estará com seu tradicional repertório a partir das 20h30.

DE CORPO E PRA ALMA

Hoje acontece o 3º PEDAL SOLIDÁRIO em parceria com a SEESL, JMed, Prefeitura de Votuporanga e as bikes shops Elite, Pedalo e Votucliclo. A saída acontece logo pela manhã, às 8h, com recepção de um revigorante café da manhã para os ciclistas às 6h30 da madruga no Ville Eventos. Quanto aos percursos, variam entre 10, 30 e 50 km para iniciantes, intermediários e profissas. O valor da inscrição é de 35 “temers” e 1 kilo de alimento não perecível que serão doados para a APAE & IDAV.

CLÁUDIOOOO…

Essa é pra você, cinéfilo! Dia 30 de novembro será lançado “Com Amor, Van Gogh” aqui no Brasil. Quero ver se serão só “blockbusters” ou por aqui também chegará uma obra-prima dessas. Bora rezar, gente? Vale ver o trailer, é só dar um google e… plim!

#COISADEPRETO

Está rolando a SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA! Amanhã (20), acontece uma homenagem às personalidades afro descendentes na sessão extraordinária e pública, juntamente com autoridades e convidados na Câmara Municipal de Votuporanga.

Já na terça (21), haverá palestra da conselheira Maria Madalena Moreira (Lena), do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e, também, professora da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo. O evento acontece na Faculdade Futura, às 20h45