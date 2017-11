Artigos: Católico, Evangélico, Espirita, Seicho-no-ie e LBV

Coluna Espírita

O QUE ESTAMOS FAZENDO DA PRESENTE EXISTÊNCIA?

WALAC

– Em que momento a alma se une ao corpo?

— A união começa na concepção, mas não se completa senão no instante do nascimento. ( Questão 344, de “O Livro dos Espíritos”, de Allan Kardec)

Estando um dia na espiritualidade e tomando consciência de que a paz e a felicidade que tanto desejamos, lograremos encontrar mediante os nossos próprios esforços, requeremos aos Benfeitores amigos que nos permitissem o retorno à vida física.

Obviamente, após analisarem o nosso pedido e encontrando em nossas intenções reais interesses por evolução espiritual, autorizaram o nosso retorno à arena de lutas.

Essa foi a primeira decisão para iniciarmos a longa caminhada até nossa chegada a Terra, palco de intensa e laboriosa programação a ser executada, visando deixarmos a animalidade com destino a angelitude.

Em seguida, junto aos amigos espirituais tomamos a segunda decisão ao organizarmos nossa proposta de tarefas na vida material, após analise meticulosa de determinado período do nosso passado, identificando os pontos falhos. Posteriormente, rastreando as criaturas do nosso círculo de afinidades localizamos corações amigos, que se fizeram os nossos pais, nos recebendo amorosamente em um lar; foi a terceira decisão.

Assistidos carinhosamente por técnicos espirituais especializados em processos reencarnatórios, fizemos uma redução perispiritual, criando condições e ambiências para nos ligarmos ao futuro corpo, após a fecundação do ovulo feminino pelo espermatozoide masculino; caracterizando-se como a quarta deliberação.

Toda essa complexidade, todo esse esforço e trabalho, onde contamos com a participação e o empenho de inumeráveis amigos, apenas para a preparação do processo reencarnatório. Então será oportuno perguntar: O que estamos fazendo na presente existência física?

Em seguida, aconteceu a formação do nosso corpo físico, durante os meses necessários, no âmago da nossa mãe, que nos recebeu amorosamente em seus braços e junto com o nosso pai, nos garantindo os mecanismos e as possibilidades desejadas, consolidando a base para nossa prosperidade espiritual.

Usamos nossos primeiros sete anos, em média, para consolidarmos a reencarnação, recebendo todo apoio e sustentação dos genitores amigos que se prestaram, diuturnamente, em nos oferecer plenas condições de desenvolvimento dos recursos adequados à execução da programação adredemente estabelecida.

Com o apoio de médicos, professores, familiares e outros tantos colaboradores, superamos os conflitos da adolescência, chegando à idade adulta, onde descortinou para cada um de nós o vasto campo para as nossas ações, sempre na direção da prosperidade espiritual, meta que traçamos um dia da espiritualidade.

Então, novamente precisamos interrogar. O que estamos fazendo da dessa presente encarnação?

Depois desse imenso e notado esforço de um enorme contingente de trabalhadores, agindo, desprendidos e dedicados em nosso favor, estaremos nos esforçando ao máximo e aproveitando todas as oportunidades que a vida tem apresentado, visando com isso sairmos da animalidade que ainda estamos na direção da angelitude que haveremos de conquistar?

A organização de um processo reencarnatório é algo extremamente complexo e trabalhoso. Temos consciência disso? Estarão satisfeitos conosco aqueles que se prestaram a nos trazer de volta à vida física?

Com maturidade, reflitamos…

COLUNA EVANGELICA

Transformação

Romanos 12.2 “Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus”.

É comum quando estamos em “rodinhas” de conversas, pessoas dizerem: “Sou assim e pronto! Não mudo. Serei sempre assim. Tenho um temperamento ruim e não vou mudar nunca.” Esses pensamentos não são de Deus. Ele não quer que o conheçamos e permaneçamos do mesmo modo. É impossível ser amigo de Deus tendo esses pensamentos. Quem conhece Jesus e se torna íntimo Dele, tem sua vida transformada. Somos transformados por um entendimento renovado comprometido com os ideais do Reino de Deus. Quando conhecemos Jesus não conseguimos mais nos adaptar aos padrões mundanos. Nossa mente é transformada, renovada e passamos a conhecer a vontade de Deus. Como posso conhecer a vontade de Deus? A melhor maneira para conhecer a vontade de Deus é estar familiarizado com a Bíblia. Tudo o que precisamos saber a respeito da vontade de Deus está na Bíblia. “Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Trata com bondade o teu servo para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra; não escondas de mim os teus mandamentos” (Salmo 119.7,17-19).

Outra maneira pela qual podemos conhecer a vontade de Deus é através da oração. Orar é falar com Deus. Comunicar-se com Ele. Através da oração aprendemos as coisas que agradam ao Senhor. O apóstolo Paulo nos dá algumas instruções para termos um viver santo, longe das coisas mundanas. “Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus” (Colossenses 3.1-3). Quando assim procedemos uma enorme paz vem sobre nós dando-nos certeza de que estamos fazendo a vontade de Deus. Também conhecemos a vontade de Deus através do Espírito Santo que nos acusa quando dela nos afastamos. Nossa submissão e desejo de fazer sua vontade também contam. “Pai, eu quero fazer a sua vontade acima de qualquer coisa. Não me deixe perder o seu plano e o propósito para minha vida”. “Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apóie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas” (Provérbios 3.5-6). Se assim procedermos, se nos entregarmos verdadeiramente a Cristo, muitos de nossos comportamentos desaparecerão. Nossos rancores, nossas faltas de perdão, nossos temperamentos ruins se transformarão pela graça do Senhor Jesus.

A graça seja com todos. Amém!

Antonia Vieira de Lima Oliveira 1ª Igreja Adventista da Promessa

COLUNA CATÓLICA

DOMINGO LITURGICO

“33º Domingo do tempo Comum” – Ano A

Ao chegarmos nos últimos dias do ano litúrgico devemos estar prontos a prestar contas a Deus da administração dos bens que Ele nos concedeu. Dentro deste contexto a reflexão central de hoje fala da boa administração, inclusive do tempo que dedicamos a Deus.

Primeira Leitura (Pr. 31,10-13.19-20.30-31): O trecho apresentado é a parte final do livro dos Provérbios e fala de uma mulher ideal, cujo poema apresenta todos os quesitos dessa mulher. Se a mulher descrita fosse de fato uma pessoa, o autor do poema teria, pelo menos, o mérito de não atribuir à natureza da mulher o que era fruto do preconceito social daquele tempo. O poema é na verdade, a personificação da sabedoria e fala do verdadeiro sentido da vida.

Segunda Leitura (1Ts. 5,1-6): A preocupação de Paulo neste texto era de orientar quanto à vinda do Senhor. Paulo fala à comunidade para que estejam preparados para não serem surpreendidos. A comunidade precisa ter um modo próprio de ser, diferente dos “outros”, diferente como o mundo pensa. É preciso viver a justiça do Senhor.

Evangelho (Mt. 25,14-30): Mais uma vez o Evangelho é apresentado em forma de parábola (pequena história). A parábola fala dos talentos, onde a um foi confiado cinco talentos, a outro dois talentos e outro ainda apenas um talento. O patrão da parábola é o próprio Deus. Ele entrega e confia os seus bens. Esses bens na verdade é o Reino. Portanto, o texto quer mostrar como devemos agir em função desses talentos – Reino – que recebemos e como cuidamos.

Mensagem: Dentro de poucos dias iniciaremos o tempo do Advento. Nestes últimos dias do ano litúrgico os textos bíblicos lido nas missas dominicais vem insistindo no compromisso com a prática da justiça para sermos chamados de “bons fiéis”. Jesus afirma que é feliz aquele que pratica a justiça porque herdarão o reino do céu.

Da boa administração dos talentos (bens) que recebemos de Deus dependerá a nossa salvação. Administrar a nossa vida e nosso tempo, qualidades e defeitos, sabedoria e ignorância, ação e passividade, medo e ousadia, enfim tudo que cerca o nosso ser e o nosso ter é importante nesse contexto. A sociedade valoriza aquele que produz mais, provocando concorrência e exclusão, mas não é esse o sentido da parábola. Cada um deve produzir na medida de suas possibilidades.

Buscar o Reino é fazer uma boa administração de tudo que temos e somos, é simples, é acima de tudo encontrar a verdadeira sabedoria conforme relata a primeira leitura, assim estaremos preparados para a vinda do Senhor como diz Paulo na segunda leitura. É viver bem o hoje em vista do amanhã. Que Deus nos encontre vigilantes, dando o melhor de nós mesmos na construção do Reino ao qual devemos ser testemunhas de Jesus.

José Carlos Quatrini

Pastoral Familiar

Paróquia Santa Luzia

Coluna da Legião da Boa Vontade

LVB – Paiva Neto

Reflexão de Boa Vontade

Lincoln, o prego e o reino

Paiva Netto

O Brasil precisa, mas precisa mesmo, agora mais do que nunca, da união de todos os seus filhos em torno de Deus. Sim, porque não há ideal maior que Deus. Na definição de João Evangelista (Primeira Epístola, 4:16), “Deus é Amor”. E toda criatura precisa do amparo divino.

Assim como o sangue, circulando pelo corpo, oxigeniza e alimenta as células humanas, o Amor, percorrendo os mais recônditos pontos de nosso Espírito, fertiliza-o e o torna pleno de Vida. As Almas sem Amor sucumbem na esterilidade, permanecem secas, quedam-se infrutíferas, até que concluam que somente o Amor Fraterno pode definitivamente alimentá-las, fortalecendo-as e transformando-as em verdadeiros dínamos.

Há quase vinte anos, recebi de Idenir Borges, de São Paulo/SP, esta página atribuída a Abraão Lincoln (1809-1865), o velho Abe, que diz assim:

“Porque um prego se perdeu, um ferro se perdeu. Porque um ferro se perdeu, uma ferradura se perdeu. Porque uma ferradura se perdeu, um cavalo se perdeu. Porque um cavalo se perdeu, um cavaleiro se perdeu. Porque um cavaleiro se perdeu, uma mensagem se perdeu. E porque uma mensagem se perdeu, um reino inteiro se perdeu. E tudo isso só porque um prego se perdeu”.

Então, lembrei-me de uma página que escrevi há muito tempo, para responder a uma pergunta, e que foi transcrita no livro de Mário Frigéri, Paiva Netto, o Comunicador da Solidariedade Humana (1986).

A importância de um parafusinho

P — Se sou tão pequenino, como posso sentir-me útil e ser realmente valioso no serviço em prol do meu semelhante?

Paiva Netto — Na Legião da Boa Vontade, meu amigo, você mesmo é que se promove, agindo da melhor maneira possível na tarefa que lhe compete fazer. Na LBV, não há trabalho humilhante. Todos os serviços são vitais. Se um parafuso na máquina não estiver devidamente ajustado, mais dia, menos dia, essa máquina ficará emperrada… Pode demorar um ano, dois… Se o pequeno parafuso estiver frouxo, começa a vibração excessiva, que vai relaxando outro, outro, outro… Quer dizer: aquele parafusinho tem uma função importantíssima naquela máquina, mesmo que o não pareça. Assim são os valiosos instrumentos humanos na grande máquina espiritual e social chamada Legião da Boa Vontade — essa extraordinária obra de engenharia moral e cósmica — e assim o deve ser na sociedade realmente civilizada. Não há mais departamentos estanques na Terra. Basta considerar que o que ocorre aos antípodas imediatamente repercute em toda a parte. Vivemos a era nuclear… Os que têm “olhos de ver e ouvidos de ouvir” são capazes de entender isto nesta hora apocalíptica: agora, mais do que antes, a definitiva promoção é a espiritual. Ensinou o Cristo: “Procurai primeiramente o Reino de Deus e Sua Justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas” (Boa Nova, segundo Mateus, 6:33). A elevação espiritual, oriunda do nosso próprio esforço, deve preceder a promoção material. Quando isso se dá, a marcha é correta e duradoura. Reformar o ser humano depreende realizar todas as reformas com êxito.

Nossa grande tarefa na Legião da Boa Vontade e na Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é valorizar o Espírito Eterno do ser humano — a obra máxima do Criador. A Esperança não morre nunca.

José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor.

paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

SEICHO-NO-IE DO BRASIL

“O Modo feliz de viver em Harmonia com a natureza

O que é o mal?

Percebemos, pois, que o mal não é uma existência verdadeira, mas sim algo gerado por nossos pensamentos, ele existe apenas na consciência humana. Diante desta afirmação, é natural que alguns questionem: Então, que significa o mal a que se referem?. O termo mal, que usamos ao falar da vivencia humana no mundo objetivo, significa aspectos negativos relacionados à matéria ou ao mundo material, tais como: dificuldades, sofrimentos físicos, pobreza, ambiente adversos, etc… E quando usado no tocante ao aspecto subjetivo, significa postura mental ou experiência psicológica decorrente da opção por uma ideia erronia ou uma vontade erronia. (Livro Comande sua vida com a mente pag.130)

Faça parte desse movimento internacional de paz pela fé. Seicho-No-Ie Núcleo de Votuporanga SP.

Reuniões todas às Segundas Feiras às 20:00hs

Rua Dos Catequistas 4040, Jardim Estela Parque. www.sni.org.br

Informações Rosana Vidal: 17 997526043 e Fábio Neves: 17 997018025