PM doa 1,5t de alimentos para Santa Casa

Mantimentos serão utilizados para produção de 1.700 refeições diárias de pacientes e acompanhantes

Uma tonelada e meia de alimentos. Esse é o peso da solidariedade da 3ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I). Cerca de 70 policiais militares se uniram para colaborar com a Santa Casa de Votuporanga. Os mantimentos serão utilizados pelo Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias de pacientes e acompanhantes.

A iniciativa partiu do capitão Edson Fávero, que conversou com batalhão. “Ele expôs a necessidade do Hospital e todos os policiais aderiram. Em uma semana, arrecadamos dinheiro para comprar itens considerados básicos. Acreditamos que se cada um fizer sua parte, a solidariedade acontece e o Hospital ganha”, afirmou a 1ª tenente Sarah.

Com a ação, a PM entregou 100 pacotes de açúcar, 100 de arroz, 350 de macarrão, 150 de bolacha e 257 litros de leite. “Buscamos ajudar por saber da importância da Instituição para a população. Todos já passaram pela Santa Casa ou ainda será atendido, por isso nos unimos em prol à saúde”, complementou.

O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a doação. “A Polícia Militar não se preocupa apenas com a Segurança Pública, que é sua missão constitucional, mas também realiza projetos voltados para bem-estar social. Agradecemos esta colaboração em nome da diretoria, colaboradores, corpo clínico e pacientes. Milhares de assistidos serão beneficiados com essa contribuição, especialmente do Sistema Único de Saúde (SUS)”, destacou.