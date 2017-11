Turma dos anos 80

Em época de Whatsapp e Facebook ficou fácil pros velhos amigos se encontrarem e essa turma que se intitula “Anos 80”, resolveu realizar uma festa de reencontro no Quiosque do Torrinha no próximo dia 25 (sábado). Se você se identificar numa dessas fotos já está convidado é só entrar em contato com a Ossana Keuchguerian pelo Facebook.

Entre outros, identificamos: Jussara Pires Correa, Pim Calile, Giseli Matos e Álvaro Luís de Matos Stipp.

Se você se identificou nesta foto já é convidado da Festa, fale com a Ossana

Giseli Matos, Pim Calile e Denise Raia Botura

Rosane Lacerda Soares, ….., Pim Calile, ….., …… e Marleninha Pignatari