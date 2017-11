Votuporanga – celeiro de grandes homens

Encarnação Manzano (foto Diário de Votuporanga)

Por Ivan Jordão –

Ainda com a inspiração que gerou o nosso artigo anterior e ao qual retornaremos, acrescentamos que nosso município teve (e tem), o privilégio de acolher grandes personalidades que, por afinidade se tornaram também votuporanguenses, honrando essa condição, em prol da coletividade.

Da somatória de objetivos voltados para o bem comum, com o idealismo também futurista de tantos outros, desenvolveu-se de forma diferenciada, tornando-se referência, regional e estadual.

Os frutos da Unifev dão sua contribuição, como parceira na assistência à população, especialmente na área da Saúde. Seus cursos se tornaram conhecidos para além das fronteiras brasileiras, atraindo jovens desejosos de se profissionalizar com a obtenção de certificação diferenciada.

Evidente que essa característica de atrair muitos jovens coloca em risco alguns, em função dos que se infiltram com objetivos outros, não necessariamente contribuindo mais para a coletividade estudantil do que para propósitos escusos. Como de resto em qualquer outra instituição de ensino que reúna população jovem.

Trata-se de geração muito distanciada (das mais próximas inclusive), do ponto de vista retrospectivo. Em alguns casos, não apenas por estarem entre os que podem se beneficiar do desenvolvimento tecnológico, mas também dos malefícios de um uso não completamente adequado ou conveniente, desses recursos, com danos aos relacionamentos que exigem o olho no olho para se comunicar e um não distanciamento da família.

No entanto, temos na direção e em cargos outros, não menos importantes, a busca pela transparência que se torna anseio dos pais, votuporanguenses ou de outros rincões.

A ansiedade que pode se instalar nesses pais se dilui, quando avaliam a ação daqueles que estão em postos estratégicos, não para penalizar, mas para a busca da solução para modificar comportamentos que podem vir a ser autodestrutivos, os quais não se insurgem de uma hora para a outra, ainda que com a participação indesejada de aproveitadores a serviço de outros, mais ousados e “capacitados” e que financeiramente melhor usufruem da situação. E quanto melhor!

O consumo de bebida alcoólica, porta de entrada para outros consumos, acreditamos, nunca foi negligenciado pela nossa universidade e estamos vendo a hora em que formará equipes voltadas para o contato mais reservado com aqueles que se sintam vulneráveis e queiram se fortalecer para fazer frente a qualquer assédio maléfico, preservando sua identidade.

Votuporanga tem dessas coisas: estar à frente, quando se deseja inovar.

Como terá, provavelmente, para as crianças do ensino municipal, a menina dos olhos de muita gente atuando no sentido de que o melhor possa ser oferecido. Como não fazer referência a alguém (uma das grandes mulheres), a qual tem também a experiência da Unifev, desde longa data, Encarnação Manzano? Estamos vendo a hora em que, por sua influência positiva e iniciativa, o profissional em Psicologia fará parte do grupo diretivo, inclusive nas nossas creches, para auxiliar na sensibilização dos pais para a importância da família na formação dos cidadãos e cidadãs, aos quais será entregue o futuro.

Estratégias para que esses pais se familiarizem mais com a instituição serão criadas. Diferenciais se obtém, independentemente de recursos que possam vir de outras esferas. Que pai, comerciante, industrial, empresário enfim, não contribuiria para uma convivência mais tranquila e segura, na família, na empresa, no trânsito? Na promoção dessa participação estará o uso da inteligência de quem, altamente qualificado, abrace o ideal.

Alguém afirmava dia desses, que está havendo uma inversão de valores, que a humanidade está muito fria, matando por matar. E outra pessoa retrucava: as pessoas não estão frias; a droga as modifica. Não é o usuário que mata; é a droga.

Ivan Jordão é Psicólogo e colaborador deste Jornal.